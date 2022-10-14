Экоактивисты облили супом картину Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Лондонской национальной галерее

По словам очевидцев, которые приводит Sky News, две женщины-активистки движения «Просто останови нефть» вошли в помещение галереи на Трафальгарской площади около 11 утра. Они вылили содержимое двух банок томатного супа Heinz на знаменитую картину 1888 года, стоимость которой оценивается в 72,5 миллиона фунтов стерлингов.

«Что стоит больше? Искусство или жизнь? Вы больше беспокоитесь о защите картины? Или защита нашей планеты и людей? Топливо недоступно миллионам замерзших голодных семей. Они даже не могут позволить себе разогреть банку супа», — заявила одна из борцов с изменением климата, 21-летняя Фиби Пламмер.

«Подсолнухи» — название двух циклов картин нидерландского художника Винсента ван Гога. Первая серия выполнена в Париже в 1887 году — она посвящена лежащим цветам. Вторая написана через год, в 1888-м в Арле, и изображает букет подсолнухов в вазе. Две парижских картины приобрел друг ван Гога Поль Гоген.

Пострадавшие «Подсолнухи» — четвертый вариант из Арленской серии. Цветы на картине изображены на желтом фоне. Полотно находится в собрании Лондонской национальной галереи.

Напомним, в мае этого года картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»), выставленную в парижском Лувре, измазали тортом. Полотно не пострадало — уже много лет оно хранится за защитным стеклом. Это не первый акт вандализма по отношению к шедевру да Винчи. В 1956 году нижняя часть картины была повреждена, когда один из посетителей облил ее кислотой. В том же году в картину бросили камень, что повредило красочный слой у локтя изображенной на полотне девушки.