От «Данаи» Рембрандта до «Подсолнухов» Ван Гога: 5 произведений искусства, переживших громкие нападения вандалов

В пятницу 14 октября две эко-активистки облили супом (томатным!) знаменитое полотно Винсента ван Гога «Подсолнухи». Так они протестовали против роста цен на топливо в Европе. Это далеко не первый случай, когда знаменитые произведения искусства становятся объектом покушений. «Собака.ru» напоминает истории пяти шедевров, переживших подобные атаки.
«Подсолнухи» Винсента Ван-Гога (2022 год)
За свою жизнь нидерландский постимпрессионист Винсент ван Гог написал два цикла работ с изображением подсолнухов. Первый он выполнил в Париже в 1887 году, вторую — в Арле в 1888-м. Четвертый вариант из Арленской серии сегодня находится в собрании Лондонской национальной галереи, именно он и подвергся атаке 14 октября 2022 года.
Около 11 утра две активистки движения «Просто останови нефть» вошли в помещение галереи и вылили содержимое двух банок с супом Heinz на полотно, оцениваемое в 72,5 миллиона фунтов стерлингов. «Что стоит больше? Искусство или жизнь? — приводят СМИ одна из участниц акции 21-летняя Фиби Пламмер. — Вы больше беспокоитесь о защите картины? Или о защите нашей планеты и людей? Топливо недоступно миллионам замерзших голодных семей. Они даже не могут позволить себе разогреть банку супа».
Позднее стало известно, что само полотно не пострадало. По сообщению музея, небольшой ущерб был нанесен только раме, в которой находится работа.
«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Ильи Репина (1913 и 2018)
Илья Репин писал свое историческое полотно в 1883—1885 годах (примерно тогда Винсент ван Гог создавал «Подсолнухи»). По его воспоминаниям, замысел работы возник после убийства Александра II народовольцем Игнатием Гриневицким. Картина крайне не понравилась Александру III, и царь запретил ее демонстрацию основателю Третьяковской Галереи Павлу Третьякову, купившему творение Репина.
Это не помешало полотну впоследствии стать классикой работой и жемчужной коллекции Третьяковки. Картина подвергалась атакам два раза. В 1913 году старообрядец Абрам Балашов с криком «довольно смертей, довольно крови!» изрезал ее ножом (узнав об этом хранитель галереи, живописец Георгий Хруслов бросился под поезд). Самому Репину после этого пришлось восстанавливать картину практически с нуля. Инцидент поднял популярность работы — как сообщали газеты, открытки с репродукцией картины распродавались после случившегося по двойной цене.
В 2018 году картина подверглась новому нападению. 25 мая в 20:55, за пять минут до закрытия музея некий Игорь Подпорин зашел в опустевший под вечер зал с картиной Репина и нанес несколько ударов по толстому стеклу, защищавшему картину, повредив холст. Сам Подпорин получил 2,5 года колонии за вандализм. Реставрация картины заняла четыре года и завершилась в 2022 году.
«Супрематизм» Казимира Малевича (1997)
Картина Казимира Малевича «Супрематизм» (создана в 1920-1927) также называется «Белый крест на сером фоне». Она была приобретена нидерландским музеем «Стеделийк» в 1958 у вдовы немецкого архитектора Хуго Херинга, которому в свою очередь картину передал сам Малевич после своей берлинской выставки 1927 года.
Работа подверглась атаке со стороны московского художника, гражданина Израиля Александра Бренера в 1997 году. 4 января акционист нарисовал на полотне Малевича знак доллара зеленой краской. В последствии он назвал свой поступок «диалогом с Малевичем». В результате Бренер был приговорен к 5 месяцам условно. Полотно было успешно отреставрировано.
«Даная» Рембрандта (1985)
Картина, созданная предположительно на основе древнегреческого мифа о Данае, матери героя Персея, датируется 1636—1647 годами. Полотно попало в Россию во второй половине XVIII века, когда Екатерина II подбирала работы для Эрмитажа. Считается, что на коллекцию барона Луи Антуана (в которую и входила «Даная») внимание императрицы обратил знаменитый французский просветитель Дени Дидро.
Нападению работа подверглась 15 июня 1985 года. Житель Литовской ССР Бронюс Майгис вылил на нее банку серной кислоты, после этого он достал нож и дважды успел ударить им по холсту. Свой поступок он впоследствии объяснил протестом против ввода советских войск в Литву в 1940 году. Майгис был признан невменяемым и отправлен в психиатрическую лечебницу, откуда вышел после распада СССР.
Утраты живописи оценивались специалистами в 27%, реставрация заняла 12 лет и завершилась в 1997 году. После завершения работ картина вернулась на второй этаж Эрмитажа. Сейчас она защищена бронированным стеклом.
«Мона Лиза» Леонардо Да Винчи (1911, 1956, 1974, 2009, 2022)
Вокруг «Джоконды» существует множество споров и тайн, начиная от того, кто именно изображен на великой картине: от незаконнорожденной дочери миланского герцога до мальчика в женском платье.
Пожалуй, одна из самых известных картин в мире, становилась объектом нападения минимум шесть раз. В 1911 году она была похищена работником Лувра, итальянским художником Винченцо Перуджей и возвращена только через три года. Этот инцидент заметно увеличил популярность картины в обществе. «Джоконда» стала такой знаменитой именно благодаря этому похищению. До этого ее знали, конечно, и Леонардо почитался. Но после исчезновения на три года и возврата картина поистине стала мировой звездой и эталоном понятия шедевр», — рассказывает Лия Чечик, директор Школы искусств и культурного наследия Европейского университета в Санкт-Петербурге.
После этого «Мона Лиза» еще пять раз становилась объектом покушений. В 1956 году один из посетителей облил ее кислотой (пострадала нижняя часть полотна). В том же году боливиец Уго Унгаза Вильегас бросил в шедевр камень, повредив красочный слой у локтя изображенной девушки. В апреле 1974 года на выставке в Токио посетительница в знак протеста против политики музея в отношении маломобильных посетителей попыталась облить полотно краской.
В апреле 2009 года россиянка, не получившая после переезда во Францию гражданство страны, кинула в «Мону Лизу» чашкой. Наконец, 29 мая 2022 года посетитель, переодетый в пожилую женщину, запустил в картину тортом. Картина, закрытая защитным стеклом, не пострадала.
Лия Чечик
директор Школы искусств и культурного наследия Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«Социальная история искусств — довольно широкое понятие, включающее в себя исследования художественных институций, художественного обучение и так далее, в том числе обращение произведений искусства в обществе. Вот такие акты вандализма становятся важной манифестацией отношения к произведениям в обществе. Что такие жесты символизируют, почему они происходят, почему выбирают именно эти произведения, а также как относятся к произведениям после. Работа становится центром скандала, к ней привлекается больше внимания, начинается некая новая жизнь образа произведения в общественном восприятие.
Можно вспомнить недавний случай с [картиной] Лепорской, [которой охранник Ельцин-центра подрисовал глаза]. Этот эпизод сделал полотно очень известным. Сейчас в Еврейском музее открывается выставка, где эта работа вынесена на все афиши, потому что теперь она узнаваема».
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