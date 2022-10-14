От «Данаи» Рембрандта до «Подсолнухов» Ван Гога: 5 произведений искусства, переживших громкие нападения вандалов

«Подсолнухи» Винсента Ван-Гога (2022 год)

За свою жизнь нидерландский постимпрессионист Винсент ван Гог написал два цикла работ с изображением подсолнухов. Первый он выполнил в Париже в 1887 году, вторую — в Арле в 1888-м. Четвертый вариант из Арленской серии сегодня находится в собрании Лондонской национальной галереи, именно он и подвергся атаке 14 октября 2022 года.

Около 11 утра две активистки движения «Просто останови нефть» вошли в помещение галереи и вылили содержимое двух банок с супом Heinz на полотно, оцениваемое в 72,5 миллиона фунтов стерлингов. «Что стоит больше? Искусство или жизнь? — приводят СМИ одна из участниц акции 21-летняя Фиби Пламмер. — Вы больше беспокоитесь о защите картины? Или о защите нашей планеты и людей? Топливо недоступно миллионам замерзших голодных семей. Они даже не могут позволить себе разогреть банку супа».

Позднее стало известно, что само полотно не пострадало. По сообщению музея, небольшой ущерб был нанесен только раме, в которой находится работа.