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Искусство

Павел Пригара покидает пост директора центрального выставочного зала «Манеж»

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Павел Пригара покидает должность директора центрального выставочного зала «Манеж» в Петербурге. Исполняющей обязанности назначена Анна Ялова.

Фотограф: Михаил Вильчук

Об уходе Павла Пригары с поста директора ЦВЗ «Манеж» сообщила искусствовед и журналист Ксения Коробейникова. По ее данным, он «идет на повышение в один из федеральных музеев». «Есть вероятность, что это будет московский «Манеж» или музей-заповедник «Петергоф». Но пока не могу подтвердить эту инфу», — написала Коробейникова.

По информации источников «Собака.ru», близких к петербургскому «Манежу», контракт Пригары с выставочным залом не был продлен. «Пока больше никто ничего не знает», — говорят они.

Исполняющей обязанности руководителя «Манежа» назначена заместитель директора по развитию выставочного зала Анна Ялова. Это также подтверждают источники «Собака.ru».

Павел Пригара руководил «Манежем» с начала его новой истории — после масштабной реновации зала в 2016 году. Он отвечал за структурное и концептуальное развитие проекта на локальном и международном уровне. Анна Ялова координирует работу по воплощению идей в реальные выставочные проекты, занимается подбором команды и кадровой политикой.

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