На иконе «Троица» Рублева обнаружили 61 «существенное изменение» после отправки на богослужение

Икона Андрея Рублева «Троица» — одна из двух сохранившихся работ, которые достоверно принадлежат художнику — получила 61 «существенное изменение» после отправки на богослужение в Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде. В ближайшее время икона не вернется в экспозицию — ее поместят в депозитарий, «пока ее состояние не стабилизируется».
О том, что на иконе «Троица» обнаружили 61 «существенное изменение», пишет искусствовед и журналист Ксения Коробейникова со ссылкой на протокол заседания расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи. Согласно озвученным в ходе него результатам, последствия для иконы «серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника». Из-за того, что в храме не было необходимых для хранения «Троицы» климатических условий, икона испытала «резкий перепад температурно-влажностного режима». Это, в частности, привело к «многочисленным шелушениям красочного слоя».
Как отмечает главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова, до того, как «Троица» была вывезена на богослужение, расширенный реставрационный совет заявил о «невозможности выдачи уникального памятника русской и мировой культуры за пределы Третьяковской галереи, где она находится в стабильных условиях и в режиме полного покоя».
Главный хранитель Третьяковской галереи:
Нас можно упрекнуть: докажите, что изменения сохранности появились сейчас. И это самое ужасное, что мы должны доказывать, что мы говорим правду. И в этом я вижу огромный урок всей этой трагической истории 2022 года, когда к мнению экспертов и специалистов не просто не прислушались, а его игнорировали.
Это мнение учитывалось в прошлом году, когда был запрос из Министерства культуры с необходимостью обозначить позицию Третьяковской галереи. Мы это сделали, и Патриарху было отказано официальным письмом за подписью Министра культуры, и в этом письме очень четко и все абсолютно правильно прописано, а в этом году все изменилось. И как доказывать, что «Троицу» нельзя вывозить? Какие еще слова для этого подобрать?
«Троица» Андрея Рублева после возвращения в Третьяковскую галерею
«Троица» — икона Святой Троицы авторства Андрея Рублева. Произведение датировано XV веком, точные сроки написания неизвестны: это либо 1411 год, либо период с 1425 по 1427 года. Икона выполнена темперой по дереву и является самым знаменитым произведением Рублева, а также одной из двух — вместе с фресками в Успенском соборе во Владимире — сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему.
До революции «Троица» находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. Икону передали реставраторам в 1917 году, в собрание Третьяковской галереи произведение поступило в 1929-ом. Проблемы с сохранностью «Троицы» начались сразу после ее раскрытия от оклада в 1918-1919 годах. Дважды в год, весной и осенью, во время повышения влажности в Троицком соборе икона переносилась в так называемый Первый иконный запас, или палату — такие перемещения и изменения температурно-влажностного режима ввиду этого оказывали влияние на состояние «Троицы».
На длительное время икона покидала стены Третьяковки только в 1941 году — во время эвакуации в Новосибирск, где экспонаты галереи были размещены в здании Оперного театра. 17 мая 1945 года «Троица» вновь была выставлена в открывшихся после ремонта залах галереи. В 2007 году «Троицу» вывозили в здание Третьяковки на Крымском Валу для выставки «Европа — Россия — Европа» — несмотря на то, что перемещение происходило в пределах Садового кольца, проблемный кусок доски сместился, и его пришлось укреплять.
Произведение искусства XV века было вывезено из выставочного пространства впервые с 1941 года по случаю 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского. Против выступали сотрудники музея, реставраторы и искусствоведы, которые видели в долгой транспортировке риски для иконы. Позже председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил прописать механизм передачи церквям икон, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, так как «это объекты поклонения, это не художественные произведения в классическом смысле». А в РПЦ предложили безвозмездно передавать церквям святыни из музейных собраний.
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