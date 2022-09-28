На иконе «Троица» Рублева обнаружили 61 «существенное изменение» после отправки на богослужение

«Троица» — икона Святой Троицы авторства Андрея Рублева. Произведение датировано XV веком, точные сроки написания неизвестны: это либо 1411 год, либо период с 1425 по 1427 года. Икона выполнена темперой по дереву и является самым знаменитым произведением Рублева, а также одной из двух — вместе с фресками в Успенском соборе во Владимире — сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему.

До революции «Троица» находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. Икону передали реставраторам в 1917 году, в собрание Третьяковской галереи произведение поступило в 1929-ом. Проблемы с сохранностью «Троицы» начались сразу после ее раскрытия от оклада в 1918-1919 годах. Дважды в год, весной и осенью, во время повышения влажности в Троицком соборе икона переносилась в так называемый Первый иконный запас, или палату — такие перемещения и изменения температурно-влажностного режима ввиду этого оказывали влияние на состояние «Троицы».

На длительное время икона покидала стены Третьяковки только в 1941 году — во время эвакуации в Новосибирск, где экспонаты галереи были размещены в здании Оперного театра. 17 мая 1945 года «Троица» вновь была выставлена в открывшихся после ремонта залах галереи. В 2007 году «Троицу» вывозили в здание Третьяковки на Крымском Валу для выставки «Европа — Россия — Европа» — несмотря на то, что перемещение происходило в пределах Садового кольца, проблемный кусок доски сместился, и его пришлось укреплять.

Произведение искусства XV века было вывезено из выставочного пространства впервые с 1941 года по случаю 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского. Против выступали сотрудники музея, реставраторы и искусствоведы, которые видели в долгой транспортировке риски для иконы. Позже председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил прописать механизм передачи церквям икон, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, так как «это объекты поклонения, это не художественные произведения в классическом смысле». А в РПЦ предложили безвозмездно передавать церквям святыни из музейных собраний.