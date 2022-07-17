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Искусство

«Троицу» Андрея Рублева вывезли из Третьяковки в лавру впервые с 1917 года

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Икону Андрея Рублева «Троица» доставили в Троице-Сергиеву Лавру впервые после Октябрьской революции. Она будет там находиться два дня по случаю 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского. Об этом сообщают РИА «Новости».

Скриншот на YouTube-канале Третьяковской галереи

«Троица» установлена в специальную витрину рядом с иконостасом — в историческом месте. «Соблюдаются все меры предосторожности, температурный режим — то, что нужно с нашей стороны и с их, все выполнили», — поделилась пресс-секретарь монастыря Татьяна Денисюк.

Икону привезли впервые после революции 1917 года. Работа Рублева была сделана, предположительно, в 1410 году для пер­во­на­чаль­но де­ре­вян­ной Тро­иц­кой церкви, ли­бо в 1425-28 годах.  В 1929 году ее передали Третьяковскому музею. При этом один раз ее вывезли из музея во время эвакуации — в период Великой Отечественной войны.

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