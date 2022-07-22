В РПЦ предложили безвозмездно передавать церквям святыни из музейных собраний

В РПЦ предложили безвозмездно передавать религиозным организациям святыни из музейных собраний. Соответствующие поправки в законопроект о закреплении принципа целостности собрания музеев России уже подготовлены.
По словам руководителя правового управления Московской патриархии игумения Ксении Чернеги, поправки направлены на то, чтобы музейные предметы и коллекции религиозного назначения, включенные в состав государственной части музейного фонда РФ и находящиеся в государственной собственности, могли передаваться в безвозмездное пользование религиозным организациям с разрешения федерального органа исполнительной власти в сфере культуры на основании соответствующих договоров в порядке, установленном правительством России.
О передаче религиозным организациям святынь из музейных собраний, цитата по «Интерфаксу»:
Руководствуясь принципом исторической справедливости, современное российское законодательство предусматривает передачу религиозным организациям музейных ценностей, представляющих собой некогда изъятые из православных храмов иконы, утварь и другое церковное имущество. Такие ценности продолжают составлять государственную часть Музейного фонда Российской Федерации и передаются религиозным организациям в безвозмездное пользование при сохранении за музеями права оперативного управления соответствующими музейными ценностями.
Дискуссия о передач церквям святынь из музейных собраний возобновилась после того, как икона Андрея Рублева «Троица» — одна из двух сохранившихся работ, которые достоверно принадлежат художнику — была впервые с 1941 года вывезена из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского.
Против выступали сотрудники музея, реставраторы и искусствоведы, которые видели в долгой транспортировке риски для иконы. Позже председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил прописать механизм передачи церквям икон, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, так как «это объекты поклонения, это не художественные произведения в классическом смысле».
«Необходимо проработать механизм постепенной передачи икон в храмы с сохранением бюджетного финансирования в рамках обеспечения условий хранения и безопасности, реставрации святынь. Если потребуется, мы готовы внести соответствующие изменения в законодательство», — заявил он.
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