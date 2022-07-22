В РПЦ предложили безвозмездно передавать церквям святыни из музейных собраний

Дискуссия о передач церквям святынь из музейных собраний возобновилась после того, как икона Андрея Рублева «Троица» — одна из двух сохранившихся работ, которые достоверно принадлежат художнику — была впервые с 1941 года вывезена из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского.

Против выступали сотрудники музея, реставраторы и искусствоведы, которые видели в долгой транспортировке риски для иконы. Позже председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил прописать механизм передачи церквям икон, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, так как «это объекты поклонения, это не художественные произведения в классическом смысле».

«Необходимо проработать механизм постепенной передачи икон в храмы с сохранением бюджетного финансирования в рамках обеспечения условий хранения и безопасности, реставрации святынь. Если потребуется, мы готовы внести соответствующие изменения в законодательство», — заявил он.