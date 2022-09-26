От «Балабанова» до «Упрямого слоненка»: главные выставки осени 2022-го в Петербурге

Петр Белый «Буря», Новая Голландия и NAMEGALLERY

Все лето в Новой Голландии галереи Петербурга устраивали выставки-тизеры своих художников. Осенью эта традиция продолжилась с NAMEGALLERY. В самой галерее (на Большой Конюшенной, 2) и в «Павильоне» новоголландцев разместили черные монотипии, символизирующие беспощадную стихию, и бетонные глыбы, напоминающие разрушенные ею объекты культуры. По словам куратора Александра Дашевского, это два образа: барочного сада и, собственно, бури: «Буря — библейский, шекспировский, пушкинский, айвазовский мотив, абсолютное буйство стихий воздуха-ветра, огня-молнии, земли-скал и воды-моря, внечеловеческое по своим масштабам и задействованным силам, когда вершится судьба, уравниваются в правах господа и рабы, обнажаются экзистенциальные основы…Барочный сад — пространство, где все стихии задействованы, но в организованном, рациональном виде».

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С 8 сентября по 29 октября NAMEGALLERY, с 10 сентября по 2 октября в «Павильоне» Новой Голландии