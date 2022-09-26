От «Балабанова» до «Упрямого слоненка»: главные выставки осени 2022-го в Петербурге

Путешествие в киновселенную Алексея Балабанова, размышления современных художников о Набокове и эскапизме «Как поймать мотылька?», иллюстрации к сказкам народов мира ученика Малевича Владимира Стерлигова и работы соавтора Товстоногова Семена Манделя — рассказываем про главные выставки осени в Петербурге.
СЕНТЯБРЬ
Ульяна Подкорытова «Быстрая жизнь — медленный мир», галерея MYTH
То, что время нашей жизни быстротечно, трюизм. Главный же трагизм заключается, по крайней мере по мнению художницы Ульяны Подкорытовой, в его несовпадении с темпом всего мира. Замедляться и заземляться она предлагает с мифами и сказками, где равно есть место и подвешенному за ноги, словно на картах таро, Буратино, и зооморфным существам, стоящим на своих же косах.
Подробности здесь.
До 19 октября, галерея MYTH
Галя Фадеева. Из проекта Hydria (Сестра). Бумага, акварель, графит, линер, керамика
«Как поймать мотылька?», Музей-квартира Набокова
В Музее Набокова открылась выставка-размышление современных художников об эскапизме, памяти и миграции, вдохновленная текстами (и биографией) самого писателя. Среди участников — Лера Лернер, Галя Фадеева, Марья Дмитриева, Алина Кугуш, Женя Музалевсий, Денис Прасолов и Наталья Федорова. Их работы разместили в трех залах музея — малой столовой, недавно открытой «Зеленой гостиной» и библиотеке. Куратор — искусствовед и научный сотрудник галереи Anna Nova Илья Крончев-Иванов —рассказал нам, как устроена экспозиция. Вот его гид.
Подробности здесь.
С 3 сентября по 26 ноября, Музей-квартира Набокова
Максим Исаев и Павел Семченко
«АХЕ через замочную скважину», «Шум»
В кабаре «Шум» работает выставка «АХЕ через замочную скважину», посвященная петербургскому инженерному театру и его традициям. «При помощи художественных работ создателей театра Максима Исаева и Павла Семченко, личных вещей, архивных фотографий, артефактов и реквизита, ставшего уже культовыми вещами, мы пробуем воссоздать этот уникальный мир, чтобы еще раз заглянуть в него хотя бы одним глазком», — рассказывает куратор Дмитрий Жеравов, художник по свету в АХЕ и участник арт-группы Parazit.
Подробности здесь.
С 7 сентября
Петр Белый «Буря», Новая Голландия и NAMEGALLERY
Все лето в Новой Голландии галереи Петербурга устраивали выставки-тизеры своих художников. Осенью эта традиция продолжилась с NAMEGALLERY. В самой галерее (на Большой Конюшенной, 2) и в «Павильоне» новоголландцев разместили черные монотипии, символизирующие беспощадную стихию, и бетонные глыбы, напоминающие разрушенные ею объекты культуры. По словам куратора Александра Дашевского, это два образа: барочного сада и, собственно, бури: «Буря — библейский, шекспировский, пушкинский, айвазовский мотив, абсолютное буйство стихий воздуха-ветра, огня-молнии, земли-скал и воды-моря, внечеловеческое по своим масштабам и задействованным силам, когда вершится судьба, уравниваются в правах господа и рабы, обнажаются экзистенциальные основы…Барочный сад — пространство, где все стихии задействованы, но в организованном, рациональном виде».
Подробности здесь.
С 8 сентября по 29 октября NAMEGALLERY, с 10 сентября по 2 октября в «Павильоне» Новой Голландии
Наталья Залозная. Escape 5.
«Бетонный батут», Marina Gisich Gallery
На экспериментальной площадке Marina Gisich Projects открылся проект «Бетонный батут», состоящий из четырех экспозиции, которые будут сменять друг друга вплоть до конца года. Это работы белорусских художников — среди них представители Минской школы концептуальной фотографии, скульпторы и живописцы. «Бетонный батут — образ закостеневшего обратного трамплина, ставший препятствием для художников, работающих в контексте новых обстоятельств» — отмечают в галерее. Куратор — Василий Мотолянец.
Подробнее здесь.
С 9 сентября по 30 декабря, Marina Gisich Projects
«Семен Мандель: от кино до мюзикла», Театральный музей
В Театральном музее показывают живопись, плакаты, костюмы и бутафорию, созданные Семеном Манделем. Он не только работал над фильмами «Девушка спешит на свидание», «Музыкальная история», «Антон Иванович сердится», «Укротительница тигров», но и был главным художником в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (нынешний театр-фестиваль «Балтийский дом») и Большом драматическом театре. В последнем он вместе с Георгием Товстоноговым создавал визуальные образы постановок «Океан», «Иркутская история», «Безымянная звезда», «Вестсайдская история», а в его костюмах выступали Николай Симонов, Сергей Юрский, Владислав Стржельчик, Алиса Фрейндлих и Нина Ургант. Все эти этапы творчества Семена Манделя отражены в экспозиции.
Подробности здесь.
С 15 сентября по 30 января, Театральный музей
Владимир Кобрин
«Абсолютно из ничего: киноавангард Владимира Кобрина», «Ленфильм»
Строго говоря, экспозиция на «Ленфильме» была приурочена к фестивалю естественно-научных картин «Мир знаний», но также она вписывается и в линейку мемориальных выставок киностудии, посвященных ее акторам. К 80-летию «пионера компьютерной анимации» и позднесоветского авангардиста Владимира Кобрина в фойе открыли стену-таймлайн, которая рассказывает о его фильмах, а в самом музейном пространстве воссоздали его кабинет. Здесь также есть небольшой кинозал, а еще — шесть интерактивных столов-натюрмортов. Вход свободный.
Подробности здесь.
С 15 сентября по 9 октября, «Ленфильм»
Старая Ладога (Из варяг в греки). Эскиз. 2004. Бронза
«Леонид Колибаба. Скульптура, графика», Русский музей
Русский музей отмечает 70-летие петербургского скульптора и графика, участника творческого объединения «Озерки — Деревня художников» Леонида Колибабы выставкой его работ. В залах, а также во дворе Строгановского дворца показывают скульптуры, акварели и монотипии, вдохновленные библейскими мотивами, путешествиями и литературными героями (например, Дон Кихотом).
Подробности здесь.
С 16 сентября по 15 ноября, Строгановский дворец Русского музея
Команда Invalid House
Фильм и выставка «Осколки: человек-команда»
В арт-пространстве Invalid House в «Вавилов Лофте» (Кадетская линия, 5) показывают фильм «Осколки: человек-команда» Павла Мачихина. Параллельно там же отркылась выставка кадров и анимаций из архива режиссера — картину о граффити, коммунальных службах и городском арте он готовил пять лет: с 2016 по 2021 годы. Строгой привязки сеансов ко времени нет — показ фильма зациклен.
Подробности здесь.
С 17 сентября по 2 октября
Владимир Стерлигов, "Слоненок и слоны"
Владимир Стерлигов «Упрямый слоненок», KGallery
Художник-авангардист, график, теоретик искусства и педагог Владимир Стерлигов учился у Казимира Малевича в Институте художественной культуры (ГИНХУК), а позже создал собственную «чашно-купольную систему» живописи. С 1930-х он начала дружить и сотрудничать с обэриутами Хармсом и Введенским, иллюстрируя в том числе журналы «Чиж» и «Еж», а после войны — «Мурзилку». На выставке в KGallery показывают работы Стерлигова по оформлению сказок народов мира, в том числе африканского «Упрямого слоненка» (акварели и макет книги). А еще — иллюстрации к нереализованным изданиям «Муха-Цокотуха» и «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром».
Подробности здесь.
С 23 сентября по 6 ноября, KGallery
«Игорь Чолария. Мария. 2017
«Игорь Чолария. Укрощение хаоса», Русский музей
В Мраморном дворце собрали более шестидесяти красочных работ художника грузинского происхождения Игоря Чолария. Он окончил училище в Сухуме, а продолжил свое образование в Петербурге — в «Мухе» и Академии художеств. В 1990-е Чолария стал одним из первых уличных живописцев — работал на Невском проспекте, пытаясь создать «аналог Монмартра».
Подробности здесь.
С 23 сентября по 7 ноября, Мраморный дворец
Древнеримский скульптор с греческого оригинала III в. до н. э. Пастух, несущий куриц и ягненка
«Скульптура из коллекций Петра Великого», Эрмитаж
В Эрмитаже стартовала выставка скульптур из личной коллекции Петра I — их разместили в Арапском зале Зимнего дворца. Всего — 19 произведений. Среди них — «Адонис» работы Джузеппе Торретто и древнеримская статуя «Пастух», ставшая первым антиком, попавшим в Россию. Экспозиция продолжает серию выставок, посвященных празднованию 350-летия Петра Великого.
Подробности здесь.
С 24 сентября по 13 ноября, Арапский зал Зимнего дворца
«Укротительница тигров»
«Семен Мандель. Черно-белое кино», KGallery
Семена Манделя будет чествовать не только в Театральном музее — в KGallery открывается камерная выставка-сателлит, посвященная одной ипостаси художника: оформлению киноплакатов. Тут покажут эскизы к двум черно-белым кинофильмам «Девушка спешит на свидание» (1936, реж. М.Е. Вернер, Белгоскино) и «Моя любовь» (1939, реж. В.В. Корш-Саблин, Белгоскино). Обе картины, кстати, без перерыва демонстрируют в зале. Также в экспозиции — плакаты к «ленфильмовским» лентам «Музыкальной история», «Антон Иванович сердится» и «Укротительница тигров». ⠀
Подробности здесь.
С 29 сентября по 6 ноября, KGallery
Работа Ольги Батыршиной. Акрил, холст. 100 см. 2022
Ольга Батыршина «Цементный сад», 3120 Gallery
Художница Ольга Батыршина сталкивает в своем проекте для камерной галереи в переулке Воскова живое с неживым — естественное и искусственное. «Цементный сад» состоит из живописи и объектов разных лет, в которых фокус устремлен на взаимодействие, казалось бы, не монтирующихся друг с другом вещей. «Ольга детально исследует объекты окружающего мира, обычно ускользающие от пристального и любопытного взгляда: строительные ленты, покрышки, металлоконструкции присутствуют в окружающем ландшафте, растворяясь в природе и разрастаясь в масштабах — и уже, кажется, это естественный мир пытается проступить в техногенном, а не наоборот», — говорят в 3120 Gallery.
Подробности здесь.
С 29 сентября по 23 октября, 3120 Gallery
Дмитрий Романов
«ОКО», One's Mind
Выставка в галерее в Шведском переулке исследует взаимодействие внешней реальности с метафизическим пространством и внутренним миром человека. В проекте покажут световые и модульные скульптуры, коллажи, цифровую графику и авторский зин трех художников — Василиссы Саврасовой, Дмитрия Романова и Евгении Матвеевой. Всего порядка 20 произведений, часть работ при этом была создана специально для выставки. Кураторы — Тамара Карюк и Ксения Чемезова. Проект сопровождается публичной программой в формате лекций, арт-медиаций и воркшопов.
Подробности здесь.
С 29 сентября по 27 ноября, One's Mind
ОКТЯБРЬ
«Анненкирхе 300 лет»
В Анненкирхе открывается выставка, посвященная юбилейной дате — 300-летию со дня освящения первой церкви на 4-ой Артиллерийской улице (нынешней Кирочной). Тут расскажут обо всех этапах истории здания с помощью видеомэппинга и VR-технологий, в том числе периоде, когда тут находился кинотеатр «Спартак» в советское время. Как тизер выставки — на колокольне церкви уже появился гигантский голубь по имени Анатолий.
Подробности здесь.
С 1 октября по 20 ноября, Анненкирхе
Н.С. Могилевский. Автопортрет. 1960
«Наум Могилевский. Скульптура и графика», Русский музей
Хотя Наум Могилевский входил в круг известного скульптора Александра Матвеева, его работы зрителям почти незнакомы. В Русском музее восполняют эту лакуну. На выставке покажут около 30 скульптур и 40 рисунков Могилевского. Чаще всего его вдохновляли женские и детские образы, а также идея становления и пластичности, а не заставших форм.
Подробности здесь.
С 6 октября по 26 декабря, Михайловский замок
Кадр со съемок фильма "Мне не больно"
Выставка-путешествие «Балабанов», «Севкабель Порт»
Алексей Балабанов был и есть один из главных российских режиссеров, какой бы его фильм ни описывал нашу реальность сейчас: дилогия «Брат», «Груз 200» или «Я тоже хочу». На выставке-путешествии все его картины объединят в одну неслучившуюся историю. Рассказчики, ведущие зрителя по экспозиции, — братья Петр и Федор Балабановы, сыновья режиссера.
Подробнее здесь.
С 13 октября по 15 января, «Севкабель Порт»
Тарелка с видом руин храма Осириса. Франция, 1806 г.
«Египтомания. К 200-летию дешифровки египетских иероглифов Ж.-Ф. Шампольоном», Эрмитаж
Эрмитажная выставка приурочена к 200-летию расшифровки египетских иероглифов и увлечению Древним Египтом, захлестнувшему Европу, в том числе Россию, после похода Наполеона. В экспозиции — скульптура, живопись, мебель, украшения, костюмы и фарфор. Все это — с научный египтологический комментариями, сопровождающими каждый объект.
Подробности здесь.
С 28 октября по 9 апреля, Аванзал и Николаевский зал Зимнего дворца
НОЯБРЬ
Ипполит Робийяр. Портрет княгини Ирины Ивановны Паскевич (урожденной Дашковой).
«Пантеон Ипполита Робийяра. Портретная фотография в России 1860-х годов», Эрмитаж
Хотя сейчас имя французского художника Ипполита Робийяра знакомо лишь специалистам, в середине XIX века он был известен многим: сначала как мастер пастельного портрета, а в первой половине 1860-х годов как фотограф, владевший одним из самых популярных ателье в Петербурге. Выставка в Пикетном зале Зимнего дворца впервые представит более 50 лучших работ Робийяра, в том числе уникальные материалы из личного архива фотографа, позволяющие продемонстрировать его творческий метод.
Подробности здесь.
С 19 ноября по 19 февраля, Пикетный зал Зимнего дворца
Комментарии (0)