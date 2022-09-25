На одной из крыш Петербурга поселился гигантский голубь. Знакомьтесь его зовут Анатолий

В честь 300-летия лютеранской церкви, Анненкирхе устраивает выставку, которая будет посвящена различным этапам ее истории. Символом будущей экспозиции стал огромный надувной голубь Анатолий, который поселился на колокольне. «В этом году мы отмечаем круглую дату — 300 лет с момента освящения первой церкви, которая находилась на этом месте», — сообщили в канале церкви.

Птица выбрана не случайно. «В Библии голубь — это еще и вестник хороших новостей». Выставка откроется 1 октября и продлится до 20 ноября.