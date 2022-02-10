Как выглядят и что носят герои метавселенной? Рассказывают Покрас Лампас, Катя Iowa и художница Малина

«Работа с дополненной реальностью — самый крутой тренд. Мы, как диджитал-артисты, внедряем в образ фильтры, маски, аксессуары, делаем онлайн-примерки. Мы создали целую серию цифровых аксессуаров в духе Schiaparelli, даже разрабатывали платье в похожей стилистике. Вот это — в ногу со временем: фэшн-индустрия будет все больше уходить в виртуальное. Здесь намного больше возможностей: например, можно создать ткани, которые будут выглядеть как дым. Полигональные платья, 3D пластиковые параметрические фигуры — все это уже существует. Нам нравятся диджитал-маски от визажистки Инес Альфа — она работала с Dior и виртуальной инфлюенсершей Лилой Микела. Еще дико крутой фэшн-объект дополненной реальности — шляпки Philip Treacy с цветком, который начинает петь, когда ты открываешь рот».