Как выглядят и что носят герои метавселенной? Рассказывают Покрас Лампас, Катя Iowa и художница Малина

Адепты цифровой реальности, суперблогеры и короли андеграунда миксуют инстамаски с вещами из дропов «Богемы Ленинград» и секонд-хэндом. Ждем, что скоро превратят себя в nft-яйца, как Ильич из Little Big.
«Я — современный художник, музыкант и перформанс-артист, который общается с аудиторией в том числе образами. Я транслирую свое видение новой этики, квир-культуры и свободы. Мои инструменты — цифровой мир 3D и стритстайл. Чтобы задавать тренды, нужно перешагнуть барьер страхов, проявить себя и открыться аудитории. Я сочетаю готику, что-то аристократичное и стиль 2000-х. Работает диссонанс: совместить наряд викторианской эпохи и латекс. А для полного эффекта стоит добавить маску из латекса — получится Мария-Антуанетта с перчинкой».
Евгения Годунова и Юрий Пелин
основатели студии мэппинга Illuminarium3000
«Работа с дополненной реальностью — самый крутой тренд. Мы, как диджитал-артисты, внедряем в образ фильтры, маски, аксессуары, делаем онлайн-примерки. Мы создали целую серию цифровых аксессуаров в духе Schiaparelli, даже разрабатывали платье в похожей стилистике. Вот это — в ногу со временем: фэшн-индустрия будет все больше уходить в виртуальное. Здесь намного больше возможностей: например, можно создать ткани, которые будут выглядеть как дым. Полигональные платья, 3D пластиковые параметрические фигуры — все это уже существует. Нам нравятся диджитал-маски от визажистки Инес Альфа — она работала с Dior и виртуальной инфлюенсершей Лилой Микела. Еще дико крутой фэшн-объект дополненной реальности — шляпки Philip Treacy с цветком, который начинает петь, когда ты открываешь рот».
Пожалуй, одна из самых модных пар Петербурга: блогер и инфлюенсер Мария и художник Алексей показывают, как миксовать кэжуал, спорт и высокие бренды с абсолютной легкостью. Но главное — детали. Алексей замечает:
«Очень люблю головные уборы. С непокрытой головой ходить странно, она нужна, чтобы украсить ее яркими элементами. Если к строгому пальто и классическим кедам добавить огромную красную шапку или кепку с ушками, сразу забавно становится, хорошо. Прическа также играет важную роль. Перед тем как пойти к парикмахеру, я смотрю на себя в зеркало и думаю: “За что меня Маша любит?” А после стрижки смотрюсь в зеркало и говорю: “Да, я бы тоже себя полюбил”».
Самый востребованный художник не только расписал Байконур и создал свой цифровой аватар, чтобы погрузить нас в новую метавселенную каллиграфутуризма и киберпанка, но и выпустил коллекцию одежды Meta la Fleur, вдохновленную миром метафор, а также лимитированный дроп футболок «с сюрпризом» — в части тиража спрятана пасхалочка, и те, кому она достанется, получат коллекционный nft-токен. Собственно, все это Покрас носит сам. И пока еще в этой реальности.
Фронтвумен группы IOWA напоминает нам киберженщину-кошку — с такой скоростью обычный человек не успевал бы менять образы. То она в черной коже как в «матрице», то передает привет гламуру 2000-х, то в серебряном диско-комбинезоне.
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