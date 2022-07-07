В Петербург вернули картины Василия Кандинского. Его работы выставлялись в Италии

Всего в экспозиции было представлено 49 предметов изобразительного искусства. Экспонаты принадлежат Русскому музею, Третьяковской галерее, частному петербургскому выставочному центру KGallery и другим российским музеям.

«Важной частью экспозиции были иконы, лубочные картинки и образцы русского народного искусства из Русского музея», — отметила министр культуры Ольга Любимова.

После подачи таможенной декларации и проведения таможенного контроля часть работ выпустили, остальные предметы коллекции направили для завершения оформления в Москву.

Напомним, Государственный Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. С марта по июнь музейные экспонаты участвовали в восьми зарубежных выставках: в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме.

Однако годовой мораторий Государственного Эрмитажа на проведение выставок за рубежом не распространяется на Китай и другие «дружественные» страны. Об этом заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.