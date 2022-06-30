Мораторий Эрмитажа на выставки не затронет Китай и ряд других стран

«[Мораторий] это наше решение. Все равно на все наши выставки дает разрешение Министерство культуры, и в ближайшее время их небезопасно возить в Европу, а с США у нас уже пятнадцать лет нет обменов», — добавил он.

По словам Пиотровского, сейчас Эрмитаж готовит масштабный проект в нескольких городах Китая. На его реализацию планируют потратить два-четыре года. Основой станут «новейшие технологии». Других подробностей Михаил Пиотровский не привел.

«Примитивная вещь — привезти 25 картин, мы так давно не делаем. Мы делаем Дни Эрмитажа, целый комплекс разного типа мероприятий, который рассказывает о том, что такое Эрмитаж. Мы не „товар“ возим, мы возим бренд. Это всегда целый набор того, что делает Эрмитаж, включая показ его коллекций», — пояснил гендиректор музея.

Напомним, 23 июня Государственный Эрмитаж ввел годовой мораторий на выставки в Европе и США. С марта по июнь музейные экспонаты участвовали в восьми зарубежных выставках: в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме.