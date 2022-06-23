Эрмитаж на год ввел мораторий на выставки в Европе и США

«Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. Напомним, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков», — сообщает музей.

Эрмитаж также сообщил, что к настоящему времени все экспонаты музея вернулись с выставок в Европе: последними вернулись картины Тициана «Портрет молодой женщины» и Кариани «Искушение». Их вернули в музей после завершения заграничной выставки. В музее добавили, что единственной выставкой, которая закрылась раньше времени и вернулась в музей еще в марте, стала выставка «Русский авангард — искусство для нового мира».