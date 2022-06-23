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Искусство

Эрмитаж на год ввел мораторий на выставки в Европе и США

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Государственный Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. С марта по июнь музейные экспонаты участвовали в восьми зарубежных выставках: в Амстердаме, Гамбурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Милане и Риме, сообщили в музее.

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«Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. Напомним, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков», — сообщает музей.

Эрмитаж также сообщил, что к настоящему времени все экспонаты музея вернулись с выставок в Европе: последними вернулись картины Тициана «Портрет молодой женщины» и Кариани «Искушение». Их вернули в музей после завершения заграничной выставки. В музее добавили, что единственной выставкой, которая закрылась раньше времени и вернулась в музей еще в марте, стала выставка «Русский авангард — искусство для нового мира».

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Места:
Государственный музей Эрмитаж

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