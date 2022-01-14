В Петербурге появится своя (международная!) арт-ярмарка. Проект новой «точки притяжения» разрабатывает Смольный

Борис Пиотровский О проекте международной арт-ярмарки — из интервью для январского номера журнала «Собака.ru»: Прямо сейчас мы разрабатываем проект международной арт-ярмарки, которая станет как точкой притяжения в Петербург, так и импульсом для развития локального искусства. Еще важная задача — реализация в городе паблик-арта. Надеюсь, мы сделаем это вместе с «Манежем»: скульптуры, граффити, перформансы, мэппинги на улицах.

Напомним, ранее также стало известно, что в Петербурге появится новый концертный зал. В интервью для январского номера журнала «Собака.ru» вице-губернатор Борис Пиотровский отметил, что пространство будет построено с акцентом на исполнение классики. По его мнению, город может стать «центром симфонической музыки» — как это произошло в Гамбурге с Эльбской филармонией.