18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В Петербурге появится своя (международная!) арт-ярмарка. Проект новой «точки притяжения» разрабатывает Смольный

Поделиться:

В Петербурге (наконец-то!) появится международная арт-ярмарка. Проект, призванный стать новой «точкой притяжения» в город, разрабатывает Смольный.

jongkeun park / Shutterstock.com

Борис Пиотровский

О проекте международной арт-ярмарки — из интервью для январского номера журнала «Собака.ru»:

Прямо сейчас мы разрабатываем проект международной арт-ярмарки, которая станет как точкой притяжения в Петербург, так и импульсом для развития локального искусства. Еще важная задача — реализация в городе паблик-арта. Надеюсь, мы сделаем это вместе с «Манежем»: скульптуры, граффити, перформансы, мэппинги на улицах.

Напомним, ранее также стало известно, что в Петербурге появится новый концертный зал. В интервью для январского номера журнала «Собака.ru» вице-губернатор Борис Пиотровский отметил, что пространство будет построено с акцентом на исполнение классики. По его мнению, город может стать «центром симфонической музыки» — как это произошло в Гамбурге с Эльбской филармонией.

Борис Пиотровский — о судьбе граффити, появлении нового концертного зала и арт-ярмарки (наконец-то!) в Петербурге

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Борис Пиотровский

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: