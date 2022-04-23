Le Monde: власти Франции отказались возвращать вторую картину из собрания братьев Морозовых

По данным издания, картина принадлежит Музею искусства авангарда МАГМА, созданному российским предпринимателем Моше Кантором в 2001 году. Он является владельцем компании по производству минеральных удобрений «Акрон». Кантон также вошел в санкционные списки Евросоюза.

В Министерстве культуры Франции уточнили, что полотно Серова не принадлежит напрямую Кантору, поэтому потребовалось больше времени, чтобы приступить к наложению ареста на произведение искусства.