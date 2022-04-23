Le Monde: власти Франции отказались возвращать вторую картину из собрания братьев Морозовых

Вторая картина из собрания братьев Морозовых, которая была представлена в парижском фонде Louis Vuitton, не вернется в Россию. Власти Франции решили конфисковать портрет Тимофея Морозова, написанный в 1891 году Валентином Серовым. Об этом сообщает местная газета Le Monde.
По данным издания, картина принадлежит Музею искусства авангарда МАГМА, созданному российским предпринимателем Моше Кантором в 2001 году. Он является владельцем компании по производству минеральных удобрений «Акрон». Кантон также вошел в санкционные списки Евросоюза.
В Министерстве культуры Франции уточнили, что полотно Серова не принадлежит напрямую Кантору, поэтому потребовалось больше времени, чтобы приступить к наложению ареста на произведение искусства.
Экспонаты из собрания коллекционеров Михаила и Ивана Морозовых были показаны в парижском фонде Louis Vuitton на выставке «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства». Она была открыта 21 сентября 2021 года президентом Франции Эммануэлем Макроном. Выставка продлилась до 3 апреля.
Ранее французские власти заявили о том, что несколько картин из коллекции Морозовых временно останутся в Париже. Речь идет в том числе об «Автопортрете в сером» Петра Кончаловского. Остальную часть собрания, в которую входят более 200 работ Гогена, Ренуара, Матисса, Боннара или Ван Гога, обещали вернуть в Россию. Так, 18 апреля в Россию прибыл первый автомобиль с работами из собрания коллекционеров Михаила и Ивана Морозовых.
Комментарии (0)