Первая машина с работами из коллекции братьев Морозовых добралась в Россию из Франции

Как пишет ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, для транспортировки экспонатов была создана формула, «по которой все вещи, которые находятся в Европе и не только в Европе, будут доставлены в РФ по завершении работы выставок».

Швыдкой отдельно не рассказал, какие работы перевозят из Европы и в коллекции каких музеев они входят.

Напомним, экспонаты из собрания коллекционеров Михаила и Ивана Морозовых были показаны в парижском фонде Louis Vuitton на выставке «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства». Она была открыта 21 сентября 2021 года президентом Франции Эммануэлем Макроном. Выставка продлилась до 3 апреля.

Ранее предполагалось, что работы из собрания меценатов могли не вернуться в Россию. Это было связано с логистикой и безопасностью транспортировок. Известно, что в Европе выставлялись «Женщина, держащая плод» Поля Гогена, «Девочка на шаре» Пабло Пикассо, один из видов на мост Ватерлоо Клода Моне и другие.Рассказываем все, что известно о судьбе картин.