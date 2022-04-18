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Искусство

Первая машина с работами из коллекции братьев Морозовых добралась в Россию из Франции

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Первый автомобиль с работами из собрания коллекционеров Михаила и Ивана Морозовых прибыл в Россию. Экспонаты, принадлежащие российским музеям, до недавнего времени выставлялись в парижском фонде Louis Vuitton.

Фрагмент картины "Девочка на шаре" Пабло Пикассо

Как пишет ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, для транспортировки экспонатов была создана формула, «по которой все вещи, которые находятся в Европе и не только в Европе, будут доставлены в РФ по завершении работы выставок».

Швыдкой отдельно не рассказал, какие работы перевозят из Европы и в коллекции каких музеев они входят.

Напомним, экспонаты из собрания коллекционеров Михаила и Ивана Морозовых были показаны в парижском фонде Louis Vuitton на выставке «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства». Она была открыта 21 сентября 2021 года президентом Франции Эммануэлем Макроном. Выставка продлилась до 3 апреля.

Ранее предполагалось, что работы из собрания меценатов могли не вернуться в Россию. Это было связано с логистикой и безопасностью транспортировок. Известно, что в Европе выставлялись «Женщина, держащая плод» Поля Гогена, «Девочка на шаре» Пабло Пикассо, один из видов на мост Ватерлоо Клода Моне и другие.Рассказываем все, что известно о судьбе картин.

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