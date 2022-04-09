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Искусство

Власти Франции решили временно оставить две картины из коллекции Морозовых

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Две картины из коллекции братьев Морозовых временно будут находиться во Франции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Creative Lab/ Shutterstock

Как сообщили в Министерстве культуры страны, первое полотно якобы принадлежит российскому бизнесмену. Оно «будет оставаться во Франции до тех пора, пока на ее владельца распространяется мера по замораживанию активов». По данным Le Monde, речь идет об «Автопортрете в сером» Петра Кончаловского.

Вторая картина — портрет Маргариты Морозовой, написанный Валентином Серовым, является собственностью Днепропетровского музея изобразительных искусств. Она останется в стране до тех пор, «пока не появится возможность ее безопасно вернуть».  При этом издание Le Monde отмечает, что второй картиной, которая останется во Франции, стал портрет Тимофея Морозова, написанный Серовым. Полотно было предоставлено Московским музеем авангардного искусства.

Остальная часть коллекции, в которую входят более 200 работ Гогена, Ренуара, Матисса, Боннара или Ван Гога, будет доставлена в Россию в ближайшее время.

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