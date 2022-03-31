Проект Центра современного искусства имени Сергея Курехина, который будет построен на Среднем проспекте Васильевского острова, опубликовал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. По его словам, строительство нового здания площадью почти 8 тысяч квадратных метров завершится «уже через несколько лет».

На первом этаже здания будут хореографический и демонстрационный залы, помещения для репетиций, кассы, кафе и служебные помещения. Второй этаж займут гримерные, технические и административные помещения. Третий — телевизионная студия и музей рок-культуры.

«После окончания строительства здесь будут проходить концерты, выставки, шоу-фестивали, кинопоказы и лекции», — резюмировал Линченко.

Ранее планировалось, что здание кинотеатра «Прибой» будет реконструировано для нужд Центра современного искусства имени Сергея Курехина, который обосновался в «Прибое» еще в 2004 году. В 2016-ом здание было закрыто на ремонт, стоимость работ по которому оценивалась в 800 миллионов рублей. В конце 2018 года специалисты провели обследование здания. По его итогам было принято решение об усилении конструкции строения, что привело к необходимости откорректировать проект реставрации. В середине марта 2022-го здание кинотеатра начали сносить.

Работы планировалось завершить в 2021 году, однако позже сроки сдвинулись до 2024 года. В обновленном центре планируется оборудовать современные музейные площади, высокотехнологичные студии звукозаписи и помещения для репетиций музыкальных коллективов. Доступ маломобильных посетителей будет осуществлен за счет установки в здании пандусов, подъемников и пассажирского лифта. Работы проведет ООО «ПСБ Жилстрой». Ранее компания занималась реконструкцией здания библиотеки Маяковского на Фонтанке.