Открылась виртуальная выставка работ Алвара и Айно Аалто. В нее вошли предметы из частой коллекции

Экспозицию составили из предметов, собранных частным финским коллекционером Пертти Мяннисте. На виртуальной выставке можно увидеть более 200 предметов, от мебели до предметов интерьера, которые создали Алвар Аалто и его супруга Айно.

Коллекционер в основном собирал предметы из раннего периода творчества Аалто. Мяннисте удалось найти редкие вариации светильников A331 Beehive и A110 Hand Grenade и стеклянные произведения дизайнеров.

В онлайн-версии также есть архивные материалы: фотографии и эскизы предметов мебели. Виртуальная выставка продлится до 30 июня 2023 года, а билет обойдется в 6 евро. По нему можно посмотреть экспозицию дважды.