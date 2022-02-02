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Искусство

Открылась виртуальная выставка работ Алвара и Айно Аалто. В нее вошли предметы из частой коллекции

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Пока границы с Финляндией закрыты, попасть физически в Музей Алвара Аалто невозможно. Но есть альтернатива — посетить виртуальную выставку «Разнообразный дизайн — 30 лет страстного коллекционирования». Ее создали специально для онлайн походов в музей.

Экспозицию составили из предметов, собранных частным финским коллекционером Пертти Мяннисте. На виртуальной выставке можно увидеть более 200 предметов, от мебели до предметов интерьера, которые создали Алвар Аалто и его супруга Айно.

Коллекционер в основном собирал предметы из раннего периода творчества Аалто. Мяннисте удалось найти редкие вариации светильников A331 Beehive и A110 Hand Grenade и стеклянные произведения дизайнеров.

В онлайн-версии также есть архивные материалы: фотографии и эскизы предметов мебели. Виртуальная выставка продлится до 30 июня 2023 года, а билет обойдется в 6 евро. По нему можно посмотреть экспозицию дважды.

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