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Финляндия в очередной раз продлила ограничения на границе из-за коронавируса. На это раз до середины февраля

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Власти Финляндия продлили ограничения на границе из-за пандемии коронавируса до 14 февраля. Об этом стало известно из решения госсовета страны, пишет ТАСС.

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«Действие введенных в конце декабря ограничений на границе между Финляндией и странами Шенгена истекает 31 января. В свою очередь, ограничения на внешних границах продлеваются до 14 февраля», — сообщили в МВД страны.

С февраля в Финляндии также снимут ограничения на границе для прибывающих из стран ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону.

Для путешественников, которые прибывают из стран не из ЕС или Шенгенской зоны, потребуют сертификат о вакцинации или о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании, а также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного менее чем за 48 часов до поездки.

Эти требования в основном будут касаться туристов. А для финских граждан и их членов семьи или близких родственников сохранят менее жесткие требования.

Напомним, поезда «Аллегро» между Хельсинки и Петербургом начали курсировать с 12 декабря. Железнодорожное сообщение восстановится после длительного перерыва, который ввели с весны 2020 года из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба оператора финских железных дорог компании VR, пишет ТАСС. Эту же информацию подтверждают в РЖД.

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