«Мастерская» запустит трансляцию «Щелкунчика» для детей, которые не могут ходить в театры из-за COVID-ограничений

Трансляцию запустят в 15:00, однако посмотреть запись можно будет в течение суток. Длительность постановки составляет 1 час 15 минут. Режиссеры спектакля — Максим Студеновский и Владимир Карпов.

К театральному флэшмобу также присоединились ТЮЗ имени Брянцева и Театр комедии имени Акимова, где в выходные дни организуют онлайн-показ детских спектаклей, а в будние — видео-читки сказок.