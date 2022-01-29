«Мастерская» запустит трансляцию «Щелкунчика» для детей, которые не могут ходить в театры из-за COVID-ограничений

В эту субботу, 29 января, театр «Мастерская» покажет трансляцию спектакля «Щелкунчик» — в поддержку детей, которым запрещено посещать театры в связи с новыми ограничениями в Петербурге.
Трансляцию запустят в 15:00, однако посмотреть запись можно будет в течение суток. Длительность постановки составляет 1 час 15 минут. Режиссеры спектакля — Максим Студеновский и Владимир Карпов.
К театральному флэшмобу также присоединились ТЮЗ имени Брянцева и Театр комедии имени Акимова, где в выходные дни организуют онлайн-показ детских спектаклей, а в будние — видео-читки сказок.
Напомним, в Петербурге вступили в силу новые ограничения по коронавирусу, так называемые «детские». Они включают запрет на очные занятия в секциях и закрытые для несовершеннолетних музеи и театры — вот список.
Также в Ленинградской области 24 января внесли изменения в антиковидное постановление. Так, все массовые мероприятия будут ограничены по численности до 50 человек. На 50% сократили заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань с «ковид-паспортами».
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