В Петербурге появится новый концертный зал с акцентом на симфоническую музыку. Инвестором проекта станет банк ВТБ.
«У нас есть БКЗ «Октябрьский». Он замечательный, его любят петербуржцы. Но один концертный зал на пятимиллионный город — это мало. Банк ВТБ выразил намерение стать инвестором проекта строительства нового концертного зала. Это будет настоящий подарок петербуржцам. […] Вместе мы создаем в Петербурге современную инфраструктуру, развиваем город в интересах петербуржцев», — заявил губернатор Александр Беглов. По его словам, договор будет подписан в течение месяца.
В интервью для январского номера журнала «Собака.ru» вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский отметил, что новый концертный зал будет построен с акцентом на исполнение классики. По его мнению, город может стать «центром симфонической музыки» — как это произошло в Гамбурге с Эльбской филармонией.
Борис Пиотровский
О появлении в Петербурге нового концертного зала — специально для «Собака.ru»:
Один из моих приоритетов — создать в Петербурге современный концертный зал для симфонической музыки. Большой структурный проект, который не так просто реализовать, как хотелось бы, но тем не менее. Петербург мог бы стать центром симфонической музыки, объединив вокруг этого нового архитектурного памятника еще и межкультурное пространство, как это произошло в Гамбурге с Эльбской филармонией работы архитектурного бюро Herzog & de Meuron.
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