«У нас есть БКЗ «Октябрьский». Он замечательный, его любят петербуржцы. Но один концертный зал на пятимиллионный город — это мало. Банк ВТБ выразил намерение стать инвестором проекта строительства нового концертного зала. Это будет настоящий подарок петербуржцам. […] Вместе мы создаем в Петербурге современную инфраструктуру, развиваем город в интересах петербуржцев», — заявил губернатор Александр Беглов. По его словам, договор будет подписан в течение месяца.

В интервью для январского номера журнала «Собака.ru» вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский отметил, что новый концертный зал будет построен с акцентом на исполнение классики. По его мнению, город может стать «центром симфонической музыки» — как это произошло в Гамбурге с Эльбской филармонией.