«Скажи по-другому»: в Музее городской скульптуры на Невском открылась выставка Антонины Фатхуллиной

В рамках выставки персональной выставки «Скажи по-другому» в Музее городской скульптуры представлены две инсталляции «Диалог с препятствием» и «Игра в прятки», а также выполненными из металла скульптуры. Все работы занимают пять окон выставочного пространства — увидеть их можно как с улицы, так и изнутри.

Детские фигуры общаются друг с другом с помощью игры, где все не то, чем кажется, и каждый может быть кем захочет. Взрослые пытаются вступить в диалог: кому из них лучше удастся понять друг друга и себя — неочевидно ни зрителю, ни автору. Разделяющая инсталляции дверь в музей то ли обозначает разрыв между детским и взрослым восприятием мира, то ли становится точкой естественного перехода человека из одного состояния в другое.

«Как художник Фатхуллина говорит со зрителем об интересующей ее теме коммуникации не словами, а образами, которые неоднозначны и обрастают новыми смыслами, становясь частью инсталляции, где взаимодействуют с другими фигурами и объектами. Скульптор словно играет со своими собственными произведениями, объединяя их в композиции и заставляя в буквальном смысле поменяться масками», — говорят кураторы выставки.

Выставка Антонины Фатхуллиной «Скажи по-другому» в Государственном музее городской скульптуры проходит с 13 декабря 2021 года по 9 марта 2022-го. Ее можно посмотреть с Невского проспекта, не заходя в здание — входной билет в музей и QR-код не нужны.

Антонина Фатхуллина родилась в 1982 году в Петербурге. Источник вдохновения скульптора — изучение и преобразование пространства посредством объемной графики. Работает с металлом, бетоном и другими материалами. Работы Фатхуллиной находятся в коллекциях Русского музея, Государственного музея городской скульптуры, частных коллекциях в России, США, Канаде, Финляндии, Португалии, Иране, Испании, Норвегии, Черногории, Австралии, Австрии и Китае.

Напомним, в октябре набережную Черной речки украсили мифические животные. «Чернореченские львы» — арт-объект художника Антонины Фатхуллиной, который уже успел стать хитом выставки «5х5х5» в Музее городской скульптуры. Работы скульптора Фатхуллиной также появились в клипе группы Uma2rman на песню «Поговори со мной», снятый в Петербурге.