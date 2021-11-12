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Музыка

«Поговори со мной»: посмотрите новый клип группы Uma2rman, снятый в Петербурге

Группа Uma2rman выпустила клип на песню «Поговори со мной». Снятый в декорациях Петербурга, он стал подарком любимой женщине фронтмена Владимира Кристовского — главной героиней видео стала его жена Ольга. Констатируем: романтично! Посмотрите прямо сейчас. 

Владимир Кристовский

Специально для «Собака.ru»:

Песня «Поговори со мной» написалась сама собой, я даже сюжета никакого не придумывал. Вот только я, в отличие от слов в треке, не хочу вернуться назад. Ни вперед, ни назад не хочу, потому что счастлив здесь и сейчас. Поэтому и клип задумывался как искреннее видео о настоящей любви. А такое чувство нарочно не покажешь, его нужно ощущать. Поэтому мы решили, что в клипе я буду сниматься со своей женой.

Федор Лабзин
Федор Лабзин

Режиссером видео выступила галерейный фотограф Дарья Глухова. По сюжету, главный герой Владимира Кристовского попадает в пространство своих воспоминаний от первой встречи с девушкой, с которой они вместе проведут много лет. Герой пытается понять, кто она, его реальная любовь сегодня или представления о прошлом. Они гуляют по Петербургу, катаются по рекам и каналам, оказываются в окружении гипсовых скульптур.

Чтобы подчеркнуть слова «Я знал тебя как будто не одну жизнь», было решено снимать одну из сцен в интерьерах мастерской в доме Союза художников на Большой Морской улице. В огромном пространстве внимание главных героев сосредоточено друг на друге, они будто не замечают никого вокруг. Статуи и картины становятся символами быстротекущего времени, которое все превращает в камень и пыль — кроме чувств и эмоций.

Дарья Глухова
Дарья Глухова
Дарья Глухова
Дарья Глухова

У некоторых экспонатов после съемок клипа началась совсем другая жизнь. «Крылатые львы» скульптора Антонины Фатхуллиной, с которой Владимир и Ольга познакомились во время съемок клипа, выиграли конкурс и недавно «переехали». Сейчас они установлены на набережной Черной речки. «Так декорации клипа Uma2rman стали новым арт-объектом в Петербурге. А в мастерской на память от Владимира осталась фигурка человечка, которую он слепил во время съемок», — отметили в разговоре с «Собака.ru» представители группы.

Фотографы: Федор Лабзин, Дарья Глухова. Все снимки предоставлены представителями Uma2rman. 

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