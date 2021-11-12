«Поговори со мной»: посмотрите новый клип группы Uma2rman, снятый в Петербурге

Режиссером видео выступила галерейный фотограф Дарья Глухова. По сюжету, главный герой Владимира Кристовского попадает в пространство своих воспоминаний от первой встречи с девушкой, с которой они вместе проведут много лет. Герой пытается понять, кто она, его реальная любовь сегодня или представления о прошлом. Они гуляют по Петербургу, катаются по рекам и каналам, оказываются в окружении гипсовых скульптур.

Чтобы подчеркнуть слова «Я знал тебя как будто не одну жизнь», было решено снимать одну из сцен в интерьерах мастерской в доме Союза художников на Большой Морской улице. В огромном пространстве внимание главных героев сосредоточено друг на друге, они будто не замечают никого вокруг. Статуи и картины становятся символами быстротекущего времени, которое все превращает в камень и пыль — кроме чувств и эмоций.