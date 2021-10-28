Проект художника Антонины Фатхуллиной «Чернореченские львы» победил в открытом конкурсе «Waterfront / Водная Линия» на создание и реализацию арт-объекта в Петербурге. Эксперты выбрали его среди 48 заявок. Как рассказали «Собака.ru» в команде проекта, организовавшего конкурс, объект уже посетил выставку «5x5x5» в Музее городской скульптуры и стал хитом — и теперь львы займут свое место на набережной Черной речки.

«Санкт-Петербург наводнен скульптурами львов, грифонов и сфинксов. Большая часть прайда охраняет подходы к главной водной артерии города — Неве. Это львы на набережной Макарова, на причале у Адмиралтейства, грифоны на Банковском мосту, китайские львы Ши-цза на Петровской набережной. А вот другим водным артериям, некогда окраинным, не повезло — «охраны» им не досталось. Такой защитой и станут львы-грифоны Антонины на Черной речке», — считают в команде «Waterfront / Водная линия».

Дмитрий Пиликин Куратор и эксперт команды «Waterfront / Водная линия» — о «Чернореченских львах» художника Антонины Фатхуллиной: Антонина Фатхуллина тестирует возможность появления современной скульптуры в «городе классики и красоты» и в то же время играет с исторической традицией. В ее версии львы-грифоны это полупрозрачная, металлическая скульптура, сквозь которую проглядывает сам город. Ажурная конструкция мускулистого тела льва завершается лицом — маской. И эта маска, а точнее маскарон — тоже один из знакомых символов архитектурного декора Петербурга. Сфинкс, как известно, задает коварную загадку человеку о человеке. Возможно, что установка таких сфинксов станет хорошим тестом для проверки реакции жителей, которые уже самостоятельно должны будут ответить на заданный вопрос.

Открытие арт-объекта «Чернореченские львы» состоится 31 октября.