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Искусство

Авторскую керамику, скульптуры, графику и текстиль выставят на продажу в рамках арт-ярмарки в «Третьем месте»

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Пространство «Третье место» на Литейном проспекте и Академия Штиглица проведут рождественскую ярмарку современного искусства. На продажу выставят керамику, скульптуры, графику, текстиль и другие предметы, созданные вручную студентами и выпускниками академии.

Как рассказали «Собака.ru» организаторы, свои произведения на трехдневной ярмарке «Christmas III» представят более 30 студентов и выпускников Академии Штиглица. Среди работ, прошедших кураторский отбор, можно будет найти авторскую керамику, скульптуру, графику, необычные ювелирные изделия, текстиль с росписями, новогодние игрушки и другие объекты, созданные вручную.

Кроме ярмарки во дворе, где можно будет выбрать арт-подарки, в самом особняке Лопухиных-Нарушкина на Литейном проспекте откроется выставка, на которой можно будет приобрести все представленные предметы искусства. Организаторы подготовили также серию перформансов, мастер-классы для детей и взрослых от художников Академии Штиглица и специальную музыкальную программу.

Рождественская арт-ярмарка современного искусства «Christmas III» пройдет с 24 по 26 декабря во дворе и особняке «Третьего места» на Литейном проспекте, 62. Все три дня исторический особняк XIX века будет открыт для бесплатного посещения.

В конце декабря ярмарка современного искусства также пройдет в «Севкабель Порту». Свои работы здесь представят более 100 современных художников из России, Беларуси, Кыргызстана, Грузии, США, Финляндии, Ирана, Перу и островов Маврикий, отобранных кураторами ярмарки — группой «Север-7». А в Академии Штиглица уже открылась выставка «Субкультурный ландшафт»

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