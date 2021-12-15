В Академии Штиглица открылась выставка «Субкультурный ландшафт»

Стрит-арт и паблик-арт с переменным успехом отвоевывают себе пространство на улицах города. Возможно ли абсолютно легальное внедрение современного искусства в городскую среду не только с согласия, но и с подачи официальных институций? Отвечаем — да, возможно!
14 декабря открытием специальной выставки в Академии Штиглица ознаменовалось завершение основного этапа проекта «Субкультурный ландшафт», соединившего в себе передовые практики по взаимодействию современного искусства и образовательных программ для развития и улучшения городской среды.
«Субкультурный ландшафт» — совместная инициатива Северо-Западного филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина (ГЦСИ в Санкт-Петербурге), Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга, Академии Штиглица, многофункционального социального проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» в партнерстве с КГИОП. В рамках проекта студенты получают шанс создать и реализовать собственный арт-объект на улицах Петербурга.
Кирилл Спассков, Анна Заведий, Покрас Лампас
На первых этапах программы-практикума 20 участников, отобранных по конкурсу портфолио, создали и представили эскизы своих проектов, созданные под руководством наставников — художника-каллиграфутуриста Покраса Лампаса, куратора специальных программ Кураторского форума Анны Заведий и заведующего кафедрой художественной обработки металла СПГХПА им. А.Л. Штиглица Кирилла Спасскова. И вот наконец по завершении лабораторного этапа студенты представили свои эскизы в материале.
Экспонаты выставки — это предложения молодых художников по преобразованию городской среды с помощью арт-объектов, переосмысляющих город, его историю и современный облик. Используя различные техники — от керамики и вышивки до обработки металла и гальванопластики — студенты представили свое видение современного образа города.
Например, участницы проекта Ольга Климчук и Вероника Колесниченко представили мозаику для металлических вывесок для здания у Мальцевского рынка, Анастасия Шенсневич — концепцию бронзовых флагштоков для непарадного Петербурга. Надежда Казаковцева показала объект для предметно-ориентированной инсталляции: огромные меховые помпоны, которыми наряжается дом. Максим Фролов презентовал телефонную будку в стиле «Матрицы» для дома, где жил Даниил Хармс, а Екатерина Федотова — композицию из латунных грибов для размещения в Летнем саду.
Всего в Академии Штиглица представлено более 20 работ. Выставка продлится до 26 декабря. Как заметил Сергей Макаров, председатель КГИОП, присутствовавший на открытии выставки: «Я хочу выразить большую благодарность участникам проекта, поздравить с финалом, все здорово потрудились и произвели хорошее впечатление. Встретимся в следующий раз на одной из точек, где будет реализован первый из этих проектов».
Фото: Михаил Песиков
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