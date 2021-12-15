В Академии Штиглица открылась выставка «Субкультурный ландшафт»

Всего в Академии Штиглица представлено более 20 работ. Выставка продлится до 26 декабря. Как заметил Сергей Макаров, председатель КГИОП, присутствовавший на открытии выставки: «Я хочу выразить большую благодарность участникам проекта, поздравить с финалом, все здорово потрудились и произвели хорошее впечатление. Встретимся в следующий раз на одной из точек, где будет реализован первый из этих проектов».