«Последствия будут долгосрочными»: коронавирус лишил музеи Петербурга посетителей и денег. Как они выживают?

Музеи — это не только места, где сохраняются и изучаются старинные предметы и произведения искусства. Также это важная часть региональной экономики, в особенности, если речь идет о Санкт-Петербурге.

«Вклад музеев в экономику большой: порядка 10-15 % в структуре ВРП (валового регионального продукта, — прим. ред.) Петербурга, — объясняет доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Давид Тереладзе. — Миллионы туристов приезжают в наш город именно за культурой. Музеи в Петербурге являются ключевыми объектами».

«Вклад музеев в экономику большой: порядка 10-15 % в структуре валового регионального продукта Петербурга»

Причем деньги приносит не только продажа билетов и сувениров. Еще в 2014 году ученые Европейского университета подсчитали, что средний турист-посетитель Эрмитажа оставался в Петербурге на неделю и тратил примерно по 5 тысяч рублей в день. Учитывая, что многие путешественники просто не приехали бы в город, окажись самый известный музей закрыт, исследователи тогда оценили косвенный вклад одного только Эрмитажа в экономику региона в 19 млрд рублей в год.

Также музеи выступают крупными работодателями. Только в тех, что подчиняются петербургскому комитету по культуре (сюда не включаются федеральные музеи, вроде Эрмитажа), трудится более 2000 человек. Причем многие из них относятся к уязвимым слоям населения, таким как пенсионеры, студенты. «Можно смело утверждать, что музеи делают весомый вклад в региональную экономику, поддерживая занятость населения, особенно среди пожилых людей, я знаю научных сотрудников 80-ти и более лет», — рассказывает доцент факультета социологии ЕУ Ольга Бычкова.