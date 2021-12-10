«Последствия будут долгосрочными»: коронавирус лишил музеи Петербурга посетителей и денег. Как они выживают?

Петербургские музеи с начала коронакризиса переживают нелегкие времена: снижение потока посетителей и, как следствие, доходов. В результате им приходится экономить на всем, что возможно, и искать новые статьи дохода. Разбираемся, как повлияла пандемия на экономику государственных и частных музеев города, ждут ли они улучшений, и зачем вообще деньги музею?
Музеи — это не только места, где сохраняются и изучаются старинные предметы и произведения искусства. Также это важная часть региональной экономики, в особенности, если речь идет о Санкт-Петербурге.
«Вклад музеев в экономику большой: порядка 10-15 % в структуре ВРП (валового регионального продукта, — прим. ред.) Петербурга, — объясняет доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Давид Тереладзе. — Миллионы туристов приезжают в наш город именно за культурой. Музеи в Петербурге являются ключевыми объектами».
Причем деньги приносит не только продажа билетов и сувениров. Еще в 2014 году ученые Европейского университета подсчитали, что средний турист-посетитель Эрмитажа оставался в Петербурге на неделю и тратил примерно по 5 тысяч рублей в день. Учитывая, что многие путешественники просто не приехали бы в город, окажись самый известный музей закрыт, исследователи тогда оценили косвенный вклад одного только Эрмитажа в экономику региона в 19 млрд рублей в год.
Также музеи выступают крупными работодателями. Только в тех, что подчиняются петербургскому комитету по культуре (сюда не включаются федеральные музеи, вроде Эрмитажа), трудится более 2000 человек. Причем многие из них относятся к уязвимым слоям населения, таким как пенсионеры, студенты. «Можно смело утверждать, что музеи делают весомый вклад в региональную экономику, поддерживая занятость населения, особенно среди пожилых людей, я знаю научных сотрудников 80-ти и более лет», — рассказывает доцент факультета социологии ЕУ Ольга Бычкова.
«Количество посетителей уменьшилось почти в три раза»
Пандемия нанесла по музеям серьезный удар, как и по многим другим отраслям экономики. Практически половину прошлого года учреждения культуры вообще были закрыты, а после возобновления их работы, поток людей был меньше обычного. «Количество посетителей в 2020 году по сравнению с 2019 уменьшилось в почти три раза», — сообщили «Собака.ru» в городском комитете по культуре.
В 2021 году многие музеи смогли вернуть людей в свои залы. Особенно хорошо это удалось тем учреждениям, которые и раньше ориентировались на российских посетителей. «В этом году в низкий сезон (октябрь-ноябрь) мы зафиксировали 40% рост количества посещений в сравнении с 2020 годом», — отметила замдиректора Музея Ахматовой Юлия Малинина.
Однако в ряде музеев восстановление потока было прервано четвертой волной пандемии, спровоцировавшей введение новых ограничений. «С введением QR-кодов посещаемость упала: к Новому году мы ожидали миллионного посетителя, но, видимо эта встреча пройдет уже в 2022 году», — отметили в пресс-службе Музея железных дорог России.
Запрет на прием школьных групп еще более осложняет положение ряда музеев. «Мы оказались в большой беде, — сетует директор Музея-ледокола «Красин» Ирина Стонт, — после введения ограничения по детским группам посещаемость упала где-то в три раза. Школьники — наша основная аудитория. QR-коды тоже есть не у всех. Многие, узнав, что мы их проверяем, разворачиваются и уходят».
«Мы старались делать все, чтобы музей не закрыться»
Меньше посетителей — меньше денег от билетов и сувениров. Практически все музеи, опрошенные редакцией, сообщили о значительном снижении доходов. Хотя конкретных цифр в большинстве организаций не назвали.
Государственным музеям пришлось практически полностью полагаться на бюджетное финансирование, которое до пандемии покрывало где-то 70-80% необходимых трат. Раньше из кассовой выручки учреждения культуры выплачивали часть зарплат, покупали новое оборудование, пополняли фонды, реставрировали экспонаты. Теперь свои расходы музеям пришлось пересмотреть.
Еще тяжелее пришлось частным музеям, которые живут с денег от посетителей. «В первый же день закрытия музея в марте 2020 года мы осуществили полный возврат всех денежных средств за электронные билеты, действительные после приостановки приема посетителей, – рассказали в пресс-службе Эрарты. – Также мы решили, что продлим все действовавшие на момент закрытия абонементы в Эрарту на то количество дней, в течение которых музей будет недоступен».
Как признаются в частном Музее игрушки, его удалось сохранить только за счет энтузиазма руководства. «С финансовой точки зрения ковид на нас очень сильно повлиял: скорее всего, в половину [сократились доходы], – отметила методист музея Анастасия Шпакова. – В 2021 году восстановления пока нет в связи с тем, что появляются новые штаммы, люди не очень активничают в плане культуры по понятным причинам, многие боятся. Мы старались делать все, чтобы музей все же не закрыться. Спасибо директору, который готов был финансировать музей в этих условиях».
«На символической, но все же платной основе»
Не удивительно поэтому, что музеи, как частные, так и государственные старались найти способ привлечь дополнительные деньги в условиях пандемии. Большая часть этих усилий была связана с интернет-активностью.
Так Музей Ахматовой стал проводить традиционные мастер-классы в онлайн формате. «Вначале мы делали это бесплатно, чтобы познакомить публику с этим форматом, понятно, что нашей аудитории надо было привыкнуть. Затем мы стали проводить такие онлайн-занятия на символической, но все же платной основе», – объяснила замдиректора Фонтанного Дома Юлия Малинина.
«Буквально накануне локдауна музей запустил свой канал на Yandex.Дзен, – пояснили в пресс-службе Музея истории религии, – на момент выхода [с локдауна] на канале было уже 82 статьи. Их писали научные сотрудники, экскурсоводы, хранители фондов, реставраторы, сотрудники Научной библиотеки музея. Однако порог монетизации мы прошли лишь в феврале. Это небольшой доход, но мы не делаем платное продвижение. Только за счет контента».
А вот в Музее Игрушки в 2021 году, напротив часть выпадающих доходов компенсировали за счет создания новой мастерской, где могут обучаться взрослые и дети. «Мы открыли при музее студию "Высокий цоколь", чтобы вырастить своих художников, – объяснила методист музея Анастасия Шпакова, – сейчас уже набрана взрослая группа. Впрочем, пока студия только на этапе становления».
«Последствия будут долгосрочными»
Некоторые музеи надеются вернуться к относительно нормальной работе уже в следующем году. «В данный момент наш выставочный план сформирован до конца 2023 года, и мы продолжаем готовить внесенные в него проекты и рассказывать о них», – отметили в Эрарте.
В Музее железных дорог России сообщили, что рассчитывают в следующем году превзойти допандемийные показатели посещаемости. «Мы работаем над тем, чтобы у посетителей было как можно больше возможностей изучать экспозицию самостоятельно – не сталкиваясь с остальными, находясь на безопасном расстоянии, – отметили в пресс-службе музея, – на финальном этапе находится разработка цифровой платформы – по сути, личного гида в смартфоне».
И все же, отметили в целом ряде учреждений, последствия коронакризиса в ближайшее время не удастся полностью преодолеть. Даже если пандемия закончится завтра, что вряд ли произойдет. Недополученные доходы будут сказываться на бюджетах музеев еще некоторое время. «В ближайшие год-два мы будем восстанавливаться от того что произошло», – считает методист Музея игрушки Анастасия Шпакова.
Ситуация осложняется тем, что часть сувениров, продажа которых также хотя бы немного пополняет бюджет музеев, делается как раз за счет выручки с билетов. «Календари, открытки – все это делается за внебюджет. Чтобы их напечатать придется перекидывать деньги откуда-то еще, к примеру, с рекламы, а ее у нас и так сейчас практически нет», – подтверждает директор «Красина» Ирина Стонт. Таким образом, недополученная в 2020-2021 году прибыль сокращает возможности по изготовлению сувениров на будущее, что будет иметь финансовые последствия в дальнейшем.
Снижение собственных доходов музея, в свою очередь, не может не сказаться на основной его деятельности. «Возможно, придется уменьшать количество проектов, увеличить продолжительность показа каждой из выставок, – заключает Юлия Малинина из Музея Ахматовой, – гибко корректировать некоторые планы. И все же музей генерирует новые продукты, в будущее мы смотрим с надеждой и оптимизмом. Конечно, сокращение наших доходов бесследно не пройдет, его последствия быстро преодолеть не удастся. Нам приходится учиться работать в новых условиях и эти навыки нам еще пригодятся, ведь последствия всего того, что произошло в 2020 году будут долгосрочными».
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