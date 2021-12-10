18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • Бизнес
Искусство

«Последствия будут долгосрочными»: коронавирус лишил музеи Петербурга посетителей и денег. Как они выживают?

Петербургские музеи с начала коронакризиса переживают нелегкие времена: снижение потока посетителей и, как следствие, доходов. В результате им приходится экономить на всем, что возможно, и искать новые статьи дохода. Разбираемся, как повлияла пандемия на экономику государственных и частных музеев города, ждут ли они улучшений, и зачем вообще деньги музею?

Музеи — это не только места, где сохраняются и изучаются старинные предметы и произведения искусства. Также это важная часть региональной экономики, в особенности, если речь идет о Санкт-Петербурге.

«Вклад музеев в экономику большой: порядка 10-15 % в структуре ВРП (валового регионального продукта, — прим. ред.) Петербурга, — объясняет доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Давид Тереладзе. — Миллионы туристов приезжают в наш город именно за культурой. Музеи в Петербурге являются ключевыми объектами».

«Вклад музеев в экономику большой: порядка 10-15 % в структуре валового регионального продукта Петербурга»

Причем деньги приносит не только продажа билетов и сувениров. Еще в 2014 году ученые Европейского университета подсчитали, что средний турист-посетитель Эрмитажа оставался в Петербурге на неделю и тратил примерно по 5 тысяч рублей в день. Учитывая, что многие путешественники просто не приехали бы в город, окажись самый известный музей закрыт, исследователи тогда оценили косвенный вклад одного только Эрмитажа в экономику региона в 19 млрд рублей в год.

Также музеи выступают крупными работодателями. Только в тех, что подчиняются петербургскому комитету по культуре (сюда не включаются федеральные музеи, вроде Эрмитажа), трудится более 2000 человек. Причем многие из них относятся к уязвимым слоям населения, таким как пенсионеры, студенты. «Можно смело утверждать, что музеи делают весомый вклад в региональную экономику, поддерживая занятость населения, особенно среди пожилых людей, я знаю научных сотрудников 80-ти и более лет», — рассказывает доцент факультета социологии ЕУ Ольга Бычкова.

Elena Odareeva / Shutterstock

«Количество посетителей уменьшилось почти в три раза»

Пандемия нанесла по музеям серьезный удар, как и по многим другим отраслям экономики. Практически половину прошлого года учреждения культуры вообще были закрыты, а после возобновления их работы, поток людей был меньше обычного. «Количество посетителей в 2020 году по сравнению с 2019 уменьшилось в почти три раза», — сообщили «Собака.ru» в городском комитете по культуре.

В 2021 году многие музеи смогли вернуть людей в свои залы. Особенно хорошо это удалось тем учреждениям, которые и раньше ориентировались на российских посетителей. «В этом году в низкий сезон (октябрь-ноябрь) мы зафиксировали 40% рост количества посещений в сравнении с 2020 годом», — отметила замдиректора Музея Ахматовой Юлия Малинина.

Однако в ряде музеев восстановление потока было прервано четвертой волной пандемии, спровоцировавшей введение новых ограничений. «С введением QR-кодов посещаемость упала: к Новому году мы ожидали миллионного посетителя, но, видимо эта встреча пройдет уже в 2022 году», — отметили в пресс-службе Музея железных дорог России.

Запрет на прием школьных групп еще более осложняет положение ряда музеев. «Мы оказались в большой беде, — сетует директор Музея-ледокола «Красин» Ирина Стонт, — после введения ограничения по детским группам посещаемость упала где-то в три раза. Школьники — наша основная аудитория. QR-коды тоже есть не у всех. Многие, узнав, что мы их проверяем, разворачиваются и уходят».

shushonok / Shutterstock

«Мы старались делать все, чтобы музей не закрыться»

Меньше посетителей — меньше денег от билетов и сувениров. Практически все музеи, опрошенные редакцией, сообщили о значительном снижении доходов. Хотя конкретных цифр в большинстве организаций не назвали.

Государственным музеям пришлось практически полностью полагаться на бюджетное финансирование, которое до пандемии покрывало где-то 70-80% необходимых трат. Раньше из кассовой выручки учреждения культуры выплачивали часть зарплат, покупали новое оборудование, пополняли фонды, реставрировали экспонаты. Теперь свои расходы музеям пришлось пересмотреть.

«Ковид на нас очень сильно повлиял: скорее всего, в половину сократились доходы»

Еще тяжелее пришлось частным музеям, которые живут с денег от посетителей. «В первый же день закрытия музея в марте 2020 года мы осуществили полный возврат всех денежных средств за электронные билеты, действительные после приостановки приема посетителей, – рассказали в пресс-службе Эрарты. – Также мы решили, что продлим все действовавшие на момент закрытия абонементы в Эрарту на то количество дней, в течение которых музей будет недоступен».

Как признаются в частном Музее игрушки, его удалось сохранить только за счет энтузиазма руководства. «С финансовой точки зрения ковид на нас очень сильно повлиял: скорее всего, в половину [сократились доходы], – отметила методист музея Анастасия Шпакова. – В 2021 году восстановления пока нет в связи с тем, что появляются новые штаммы, люди не очень активничают в плане культуры по понятным причинам, многие боятся. Мы старались делать все, чтобы музей все же не закрыться. Спасибо директору, который готов был финансировать музей в этих условиях».

Zabotnova Inna / Shutterstock

«На символической, но все же платной основе»

Не удивительно поэтому, что музеи, как частные, так и государственные старались найти способ привлечь дополнительные деньги в условиях пандемии. Большая часть этих усилий была связана с интернет-активностью.

Так Музей Ахматовой стал проводить традиционные мастер-классы в онлайн формате. «Вначале мы делали это бесплатно, чтобы познакомить публику с этим форматом, понятно, что нашей аудитории надо было привыкнуть. Затем мы стали проводить такие онлайн-занятия на символической, но все же платной основе», – объяснила замдиректора Фонтанного Дома Юлия Малинина.

«Буквально накануне локдауна музей запустил свой канал на Yandex.Дзен, – пояснили в пресс-службе Музея истории религии, – на момент выхода [с локдауна] на канале было уже 82 статьи. Их писали научные сотрудники, экскурсоводы, хранители фондов, реставраторы, сотрудники Научной библиотеки музея. Однако порог монетизации мы прошли лишь в феврале. Это небольшой доход, но мы не делаем платное продвижение. Только за счет контента».

А вот в Музее Игрушки в 2021 году, напротив часть выпадающих доходов компенсировали за счет создания новой мастерской, где могут обучаться взрослые и дети. «Мы открыли при музее студию "Высокий цоколь", чтобы вырастить своих художников, – объяснила методист музея Анастасия Шпакова, – сейчас уже набрана взрослая группа. Впрочем, пока студия только на этапе становления».

SaliVit / Shutterstock

«Последствия будут долгосрочными»

Некоторые музеи надеются вернуться к относительно нормальной работе уже в следующем году. «В данный момент наш выставочный план сформирован до конца 2023 года, и мы продолжаем готовить внесенные в него проекты и рассказывать о них», – отметили в Эрарте.

В Музее железных дорог России сообщили, что рассчитывают в следующем году превзойти допандемийные показатели посещаемости. «Мы работаем над тем, чтобы у посетителей было как можно больше возможностей изучать экспозицию самостоятельно – не сталкиваясь с остальными, находясь на безопасном расстоянии, – отметили в пресс-службе музея, – на финальном этапе находится разработка цифровой платформы – по сути, личного гида в смартфоне».

И все же, отметили в целом ряде учреждений, последствия коронакризиса в ближайшее время не удастся полностью преодолеть. Даже если пандемия закончится завтра, что вряд ли произойдет. Недополученные доходы будут сказываться на бюджетах музеев еще некоторое время. «В ближайшие год-два мы будем восстанавливаться от того что произошло», – считает методист Музея игрушки Анастасия Шпакова.

«В ближайшие год-два мы будем восстанавливаться от того что произошло»

Ситуация осложняется тем, что часть сувениров, продажа которых также хотя бы немного пополняет бюджет музеев, делается как раз за счет выручки с билетов. «Календари, открытки – все это делается за внебюджет. Чтобы их напечатать придется перекидывать деньги откуда-то еще, к примеру, с рекламы, а ее у нас и так сейчас практически нет», – подтверждает директор «Красина» Ирина Стонт. Таким образом, недополученная в 2020-2021 году прибыль сокращает возможности по изготовлению сувениров на будущее, что будет иметь финансовые последствия в дальнейшем.

Снижение собственных доходов музея, в свою очередь, не может не сказаться на основной его деятельности. «Возможно, придется уменьшать количество проектов, увеличить продолжительность показа каждой из выставок, – заключает Юлия Малинина из Музея Ахматовой, – гибко корректировать некоторые планы. И все же музей генерирует новые продукты, в будущее мы смотрим с надеждой и оптимизмом. Конечно, сокращение наших доходов бесследно не пройдет, его последствия быстро преодолеть не удастся. Нам приходится учиться работать в новых условиях и эти навыки нам еще пригодятся, ведь последствия всего того, что произошло в 2020 году будут долгосрочными».

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Бизнес

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: