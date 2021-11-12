На Римского-Корсакова откроется Музей петербургских ангелов в память о скульпторе Романе Шустрове

Музей расположился в квартире одного из домов на проспекте Римского-Корсакова, где некоторое время жил Роман и его жена Мария. Здесь сохранились дух и атмосфера творчества, которую и после смерти скульптора оберегала Мария. Музей-квартира откроется уже 18 октября для узкой группы близких семьи. В дальнейшем площадка будет открывать двери по предварительной записи.

«Мама Марии, искусствовед Ольга Шустрова, друзья и коллеги художников решили это место сделать живым интерактивным музеем, где будут проходить мастер-классы для детей и взрослых, литературные вечера, театральные постановки, творческие встречи, мини-выставки, куда начнут водить экскурсии», — приводит «Фонтанка» слова создателей музея.

Роман Шустров скончался 14 мая 2020 года в Мариинской больнице. Скульптор попал в больницу с двусторонней пневмонией в начале мая. В начале марта 2021 года на набережной реки Карповки открыли памятник погибшим во время пандемии медикам «Печальный ангел». Это уже третья скульптура ангела его авторства, установленная в Петербурге — первые две находятся в Измайловском саду и в Любашинском. Памятник открыли вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов.

Художник, скульптор и ювелир Мария Касьяненко ушла из жизни в апреле 2021 года в возрасте 35 лет. Она покончила с собой незадолго до годовщины смерти своего мужа.