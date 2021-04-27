В Петербурге в возрасте 35 лет скончалась художник, скульптор и ювелир Мария Касьяненко. Она покончила с собой незадолго до годовщины смерти своего мужа, скульптора и автора «Петербургских ангелов» Романа Шустрова. Об этом сообщила тетя Касьяненко Евгения Манро.
«Ушла из жизни по своему выбору любимая племянница, художник, скульптор, ювелир, умница и прекрасный добрый человек. Ей было всего 35 лет. Она не смогла дожить совсем немного до 14 мая, годовщины смерти от ковида своего мужа, любимого в Питере скульптора, автора Петербургских Ангелов Романа Шустрова и всего один день прошел с 25 апреля, годовщины смерти мужа ее матери, моей сестры Ольги Шустровой. Пять человек за последний год в нашей семье в Питере унесла проклятая болезнь и невыносимые страдания близких», — написала Манро в своем Facebook.
Роман Шустров скончался 14 мая 2020 года в Мариинской больнице в Петербурге. Скульптор попал в больницу с двусторонней пневмонией в начале мая. В начале марта 2021 года на набережной реки Карповки открыли памятник погибшим во время пандемии медикам «Печальный ангел». Это уже третья скульптура ангела его авторства, установленная в Петербурге — первые две находятся в Измайловском саду и в Любашинском. Памятник открыли вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов.
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