«Ушла из жизни по своему выбору любимая племянница, художник, скульптор, ювелир, умница и прекрасный добрый человек. Ей было всего 35 лет. Она не смогла дожить совсем немного до 14 мая, годовщины смерти от ковида своего мужа, любимого в Питере скульптора, автора Петербургских Ангелов Романа Шустрова и всего один день прошел с 25 апреля, годовщины смерти мужа ее матери, моей сестры Ольги Шустровой. Пять человек за последний год в нашей семье в Питере унесла проклятая болезнь и невыносимые страдания близких», — написала Манро в своем Facebook.