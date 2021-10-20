Что такое керосиновые грибы и при чем тут арт? Отвечают кураторы и художники выставки Hydra

Как найти и где искать керосиновый гриб?

Кураторы: Когда «Куда Бегут Собаки» предложили историю про керосиновый гриб, мы ужасно вдохновились! Это очень круто: ваш проект про организм, который только выигрывает на трэшовой и антиэкологичной деятельности человека. Почему вас заинтересовал керосиновый гриб?

«Куда Бегут Собаки»: Когда мы впервые о нем услышали, то первая реакция была: «Да ладно! Такого не может быть!» Мы много времени потратили просто на проверку того, что это не фейк, потому что все звучало совершенно безумно. А когда по­няли, что гриб реально есть, мы всерьез занялись этим явлением. С керосиновым грибом и вы­ставкой про экологию у нас все круто срослось – это же идеаль­ное несовпадение! Мы отнеслись к этому как к точке конфликта, который помогает проекту раз­виваться.

Кураторы: А у нас даже не было такого чувства несовпадения. Казалось подходящим, что выбран именно гриб — есть, конечно, разные другие суще­ства, бактерии, которые также питаются созданными человеком субстанциями. Но гриб живет на керосине, а керосин — это такой символ развития технологиче­ской цивилизации. Керосиновый гриб растет благодаря искус­ственной человеческой среде, но при этом и без людей он может адаптироваться к жизни. Есть масса организмов, которым наши экологические катастрофы не очень-то страшны: они жили до нас и будут жить после. И ваш проект как раз об этом.

«Куда Бегут Собаки»: Благодаря выставке Hydra мы вообще смогли наконец-то вырастить этот гриб! До этого мы читали о нем, долго воображали не весть что, но идея завести его была просто мыслимым где-то там событием.

Кураторы: Поиск гриба — это был целый квест! Отдельно ис­кали гриб, отдельно — керосин. Мы вышли для консультации на Анастасию Кривушину — кажет­ся, единственного специалиста по керосиновому грибу в России. Нашли учебные образцы культу­ры гриба. А старый керосин, ко­торый мог бы быть заражен этим грибом, мы искали у авиацион­ных реставраторов. Нам очень помог Илья Аксарин. В общем, способ через знакомых знакомых оказался гораздо эффективнее официальных запросов. Собрав образцы старого керосина, со­единили их с образцом культуры гриба. Эксперимент удался — гриб начал разрастаться не только мицелием, но и давать плодовые тела: скорее всего так вышло, потому что в керосине была и дргая культура гриба.

«Куда Бегут Собаки»: У нас была параллельная ситуация. Миколо­ги сказали, что мы можем брать банки с керосином, пропускать через него кислород — пробульки­вать его, и гулять с ним где-нибудь в лесу. Так гриб может зародиться внутри сам. Но всегда есть риск, что в керосине найдутся при­садки, а они гриб убивают, так что он нужен чистым. Мы живем в лесной местности, так что просто поставили банки у окна в тепле и включили компрессоры, кото­рые прогоняют кислород — всё по рецепту. А потом ждали! Мы даже толком не знали, как он выглядит, фотографии не передавали фак­тических масштабов. В итоге он разросся довольно сильно. У нас почти грибная ферма получилась. (Смеются.) Плодовые тела гриба мы потом рассадили. Кстати, у нас получился еще и керосиновый супермаркет — со всеми образцами старого и чистого керосина.