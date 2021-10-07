Евангелист грибного биохакинга Михаил Вишневский — о мухоморном микродозинге, пользе чаги и грибкойнах

Как Михаил повлиял на новую русскую гастрономию, сделал бестселлерами книги о грибах и сексе, а еще обнаружил в мухоморном путешествии пустоту.

Каким был ваш путь в грибах? Вас называют микологом, бизнесменом, шаманом — что из этого самое точное?

Пожалуй, все три определения. Мой путь в грибах начался с кафедры микологии и альгологии в МГУ, которую я благополучно закончил и защитил кандидатскую. Но я быстро понял, что для меня в этой области нет перспектив и представил себя стареющим, лысеющим, заполняющим бумажки заведующим кафедры. Я — полевой биолог! Это мне так не понравилось, что я ушел в свободные исследователи. Сперва отдал долг стране. Увидев, что практическая литература для грибников чрезвычайно устарела — поменялось все названия грибов, систематика и отношение съедобности и ядовитости — я лет пять писал практические грибные вещи (ножки, шляпки, где собирать, что опасно, а что нет). С тех пор примерно каждые пять лет я меняю направление деятельности, осваиваю то, что мне в грибах действительно интересно.

И что вы уже исследовали?

Например, процессы ферментации и вкусов грибов — мы работали вместе с Борисом Зарьковым из White Rabbit Family, я делал туры — от обычных грибов до охоты за трюфелем, можно сказать, ввел грибы на современную русскую гастрономическую сцену. Потом увлекся медициной и основал «Грибную аптеку». Потом занялся энтомологией. Мы с женой открыли издательство «Био-Пресс», где выходят не только мои книги (например, бестселлеры Михаила Вишневского «Грибы и секс» и «Галлюциногенные грибы России». — Прим. ред.), но и переводы авторов со всего мира, в первую очередь, на грибную тему.

Погружаясь в этномикологию, я стал читать отчеты наших путешественников и исследователей Сибири и Камчатки — Беринга, Крашенинникова — и офигел, насколько интересными оказались все эти мухоморные дела. Начав копать глубже, понял, что как обычно, ничего не систематизировано. Есть разные описания, даже общая канва вырисовывается, но все непонятно. Тогда я начал ставить эксперименты на себе. Прочитал все доступные описания как действовали шаманы, какие проводили обряды, составил примерный план мухоморного ритуала. И несколько лет этим занимался. Сначала было странно, временами страшно, иногда чрезвычайно страшно, особенно когда я попробовал пантерный мухомор. Но мне повезло: по сути своей я спокоен, как дохлый лев, поэтому прошел процесс реального погружения в мухомор с достижением цели, которой он на самом деле служит.

И вы обнаружили?

Пустоту.

Виктор Пелевин какой-то. И все-таки, чему же служит мухомор?

Есть растения-лекари, есть растения-энергетики, а есть растения-учителя. С моей точки зрения единственный чистый, то есть безпримесный пример растения-учителя — это мухомор. Этот гриб позволяет залезть в себя настолько глубоко, как не позволяет какой бы то ни было другой энтеоген. Когда ты правильно подходишь к употреблению мухомора в боевых дозировках, то формулируешь вопросы к своему подсознанию. И «мухомор» тебе на них отвечает.

На самом деле, естественно, ты общаешься сам с собой, но ты в состоянии добраться до таких глубин, до которых не докопается никакой психотерапевт. Проще тому, кто владеет какими-то духовными практиками, хотя бы йогой, где нужны концентрация и самоконтроль. Чем дольше ты в состоянии удерживать вопрос по мере овладения тобой мусцимолом и погружения в мухоморный трип, тем быстрее наступит состояние, когда мухомор станет либо твоим учителем, если твое подсознание «умнее» тебя, либо собеседником на равных, если ты подкованный чувак и, в принципе, понимаешь как устроен мир.

Как это происходит?

Такой пример: когда телевизор был еще ламповым, то изображение на экране складывалось из полосочек. Человек, который никогда до этого не видел телевизора, не воспринимал изображение целиком, только эти полосочки одна над другой. А ты подходишь, даешь по башке и говоришь: «Смотри, это же Микки-Маус!» И вдруг у него в голове что-то перещелкивает и он видит МиккиМауса: не полосочки, а нормальную движущуюся картинку. Ровно так происходит с мухоморными неофитами. Когда ты в состоянии удержать себя в режиме вопроса, то всегда получишь классный ответ. Так работали все шаманы. Вот он закинул 15 мухоморов и обратился к богине дождя: куда на следующей неделе гнать стадо. И она ему вся в каплях является и говорит, на северо-запад через четыре сопки.

Получается, ты общаешься со своим подсознанием?

Да, мухомор нужен для того, чтобы получать от самого себя осмысленные рекомендации, основанные на твоем жизненном опыте. Но достичь этого удается далеко не каждому и никогда с первого раза. Боевые дозировки — ни в коем случае не just for fun, когда посмотрел на игру поверхностей, свечения краев, увидел звук, услышал свет, да и прочие интересные штуки — не для этого вообще ни разу. Это мощное обнуление на первых этапах, очень серьезная работа с собой и помощь в жизненных ситуациях, которую в нормальном состоянии ты от себя не в состоянии получить.