Эрмитаж разрешил использовать изображения интерьеров музея в NFT-токенах лидера Rammstein

Как сообщают в пресс-службе музея, в рамках претензионной работы Государственным Эрмитажем были направлены письма Линдеманну с требованием закрыть продажи NFT, созданные с нарушением прав третьих лиц. Не получив ответа на вторую претензию, направленную музеем адвокату артиста, Эрмитаж обратился напрямую к маркетплейсу «Twelve X Twelve», на которой реализуется коллекция NFTill.

По итогу переговоров Эрмитажа с платформой стороны пришли к «успешному решению, учитывающему интересы всех сторон». На основании договора музей официально разрешил использование изображений интерьеров Эрмитажа в формате NFT в рамках проекта NFtill.

«Мы рады сообщить о решении вопроса. Мы напрямую обсудили с Государственным Эрмитажем сложившуюся ситуацию и работаем над ней совместно. Те, кто приобрел вышеупомянутые NFT, могут быть спокойны — теперь мы можем гарантировать безопасность вашего коллекционного предмета», — говорится в сообщении маркетплейса.

Напомним, ранее Государственный Эрмитаж выпустил серию NFT-токентов с цифровыми копиями мировых шедевров из своей коллекции. Продажи работ уже стартовали на маркетплейсе Binance, где о проекте «Ваш токен хранится в Эрмитаже» говорят следующее: «Мы становимся свидетелями исторического момента — один из крупнейших мировых музеев выходит на рынок NFT».