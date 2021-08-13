Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в нелегальной продаже NFT-токенов с изображениями музея

В своих NFT-токенах Линдеманн использовал изображения, сделанные во время съемок клипа на песню «Любимый город», разрешение на проведение которых было дано лидеру Rammstein, «учитывая контекст Года Германии». Как отмечают в Эрмитаже, «использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием Hermitage Edition, не было и не могло быть согласовано с музеем».

Еще на стадии анонсирования проекта Линдеманну было направлено предостережение о нарушении лицензионной политики музея, однако оно не получило отклика — и нелегальные токены были выгружены на маркетплейс. Теперь Эрмитаж, «вероятно, одним из первых музеев в мире», столкнулся с «недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT».

«Можно было бы сослаться на непроработанность мирового законодательства в этой сфере или банальное незнание. Но дело в том, что господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где четко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе», — отметили в музее.