Эрмитаж обвинил лидера Rammstein в нелегальной продаже NFT-токенов с изображениями музея

Тилль Линдеманн выпустил серию NFT-токенов с изображениями Государственного Эрмитажа. Музей обвиняет лидера Rammstein в том, что он продает криптоискусство нелегально — так как «использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием Hermitage Edition, не было и не могло быть согласовано с музеем».
В своих NFT-токенах Линдеманн использовал изображения, сделанные во время съемок клипа на песню «Любимый город», разрешение на проведение которых было дано лидеру Rammstein, «учитывая контекст Года Германии». Как отмечают в Эрмитаже, «использование изображений предметов из собрания и интерьеров музея в коллекции токенов, еще и с указанием Hermitage Edition, не было и не могло быть согласовано с музеем».
Еще на стадии анонсирования проекта Линдеманну было направлено предостережение о нарушении лицензионной политики музея, однако оно не получило отклика — и нелегальные токены были выгружены на маркетплейс. Теперь Эрмитаж, «вероятно, одним из первых музеев в мире», столкнулся с «недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT».
«Можно было бы сослаться на непроработанность мирового законодательства в этой сфере или банальное незнание. Но дело в том, что господин Линдеманн лично подписал договор с Эрмитажем, где четко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе», — отметили в музее.
Как пишет Telegram-канал «Вычислить по IP», в формате NFT также можно приобрести неизданный видеоклип с оркестр-версией «Любимого города», ужин с Тиллем в Москве с оплатой перелетов, проживания и визы как для приобретателя, так и для одного спутника.
«Мы не знаем, как в договоре были обозначены способы использования, может быть формулировки были достаточно широкими, чтобы артист посчитал, что у него есть право воспроизведения интерьеров музея в NFT, если он законно создал видеоклип с согласия музея. Но если допускать вариант, что права были ограничены созданием видеоклипа, это значит, что Эрмитаж в своем праве «навести суету»: направить страйк и попросить удалить работы с площадки», — отмечают авторы канала.
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