Платья из муранского стекла: в Эрмитаже пройдет выставка современных художников Glasstress

Всего выставят 55 работ, выполненных из стекла в муранских мастерских Венеции. Среди них скульптурные миниатюры, масштабные инсталляции, многометровые люстры и видео-арт.

В нескольких залах музея представят работы 50 художников со всего света, среди которых Ай Вэйвэй, Эрдаг Аксель, Полли Апфельбаум и другие. Эти произведения были произведены в Cтудии Беренго на острове Мурано для выставки Glasstress 2015 Gotika. Об этом рассказали сотрудники Эрмитажа на официальной странице в Instagram.

Уже в ноябре Государственный Эрмитаж проведет выставку произведений NFT-искусства, выполненных в формате невзаимозаменяемых токенов. К открытию экспозиции будет приурочен выпуск токена на основе «Черного квадрата» Малевича.

Куратор Отдела современного искусства Эрмитажа два года изучала британские архивы и собрала в Главном штабе выставку Сесила Битона — автора портретов всех селебрити середины XX века и придворного фотографа Елизаветы II. «Собака.ru» поговорила с Дарьей Панайотти, лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Искусство» о выставке, знаменитостях и Эрмитаже.