В Эрмитаж привезут картину Рафаэля «Прекрасная садовница» из Лувра

Государственный музей Эрмитаж с 21 июля покажет картину итальянского художника XVI века Рафаэля Санти «Прекрасная садовница»: Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем.
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Прекрасная садовница. ок. 1507, Лувр, Париж
Работу мастера эпохи Возрождения должны были привезти из Лувра еще на выставку «Линия Рафаэля. 1520–2020», но из-за возникших сложностей на таможне шедевр прибыл в музей только сейчас. Изображение Мадонны с Младенцем первый раз выставят на обозрение публики после проведенной реставрации в Лувре. Посетители смогут посмотреть на картину в течение двух месяцев, с 21 июля по 19 сентября включительно.
Напомним, в декабре 2020 года в Невской анфиладе Зимнего дворца открылась выставка «Линия Рафаэля», посвященная 500-летней годовщине смерти Рафаэля Санти. В числе главных экспонатов были работы Джулио Романо, Пармиджанино, Пуссена, Рубенса, Менгса, Веницианова, Пикассо и других.
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