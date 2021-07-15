В Эрмитаж привезут картину Рафаэля «Прекрасная садовница» из Лувра

Работу мастера эпохи Возрождения должны были привезти из Лувра еще на выставку «Линия Рафаэля. 1520–2020», но из-за возникших сложностей на таможне шедевр прибыл в музей только сейчас. Изображение Мадонны с Младенцем первый раз выставят на обозрение публики после проведенной реставрации в Лувре. Посетители смогут посмотреть на картину в течение двух месяцев, с 21 июля по 19 сентября включительно.