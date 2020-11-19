Выставка в Невской анфиладе Зимнего дворца приурочена к 500- летию со дня смерти Рафаэля Санти и посвящена феномену его влияния на европейское искусство с XVI века и до наших дней. На выставке представят более 300 предметов живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства, многие из которых ранее не выставлялись.

В выставке участвуют произведения из собрания Государственного Эрмитажа, Лувра, Британского музея и Национальной галереи в Лондоне, Альбертины, Третьяковской галереи, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина, научно-исследовательского музея Академии художеств, Нижнетагильского музея изобразительных искусств и частных коллекций.

В числе главных экспонатов работы Джулио Романо, Пармиджанино, Пуссена, Рубенса, Менгса, Веницианова, Пикассо и других. Премьерой выставки «Линия Рафаэля» станет экспонирование после реставрации комплекса фресок школы Рафаэля, очищенных от позднейших записей.

«На протяжении пяти столетий маньеристы и академисты, караваджисты и мастера барокко, романтики и модернисты неизменно соотносили свое творчество с наследием Рафаэля. Внимательный анализ этого диалога способен прояснить многое как в творчестве самого мастера, так и развитии всего искусства Нового и Новейшего времени», — говорят в Эрмитаже.

Выставка «Линия Рафаэля» пройдет с 7 декабря 2020 года по 28 марта 2021-го в Аванзале, Николевском и Концертном залах Зимнего дворца.

Напомним, в октябре стало известно, что Государственный Эрмитаж займется реставрацией трех фресок школы Рафаэля — «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах» и «Пан и Сиринга», написанных в Италии в 1516-1518-х годах. Это уже седьмой проект по сохранению культурного наследия, который поддерживался посольством США в Москве.