В петербургском Доме Радио на Итальянской улице открывается первое выставочное пространство. В экспозицию войдут работы российских и международных звезд современного искусства — среди них Эрик Булатов, Пипилотти Рист, Ольга Чернышева и другие.
Летняя выставка — первый совместный проект musicAeterna и Aksenov Family Foundation в области современного визуального искусства, организованный при участии художественной ярмарки viennacontemporary. Она следует традиции Summer Exhibition Королевской академии художеств в Лондоне — самой продолжительной регулярной художественной выставки в мире, проходящей с 1769 года, особенностью которой является то, что большинство представленных на ней работ можно приобрести.
В экспозицию войдут работы российских и международных звезд современного искусства. Среди них Татьяна Ахметгалиева, Сергей Братков, Эрик Булатов, Эрвин Вурм, Мэт Коллишоу, Илья Кабаков, Пипилотти Рист, Ольга Чернышева и другие. Участники Летней выставки были в разные годы представлены на стендах viennacontemporary. Партнерами выставки являются Artwin gallery, Anna Nova gallery, Iragui gallery, Marina Gisich gallery, Myth gallery, Ovcharenko Art, Pop/off/art gallery и Syntax gallery.
Летняя выставка будет работать с 3 по 20 июня, для посетителей в составе экскурсионных групп она откроется с 4 июня. Посещение выставки возможно в составе экскурсионной группы. Начало экскурсий каждый час с 12:00 до 18:00. В дни работы Летней выставки под патронажем viennacontemporary также пройдет ряд открытых дискуссий, посвященных различным аспектам современной культуры:
4 июня, 19:00, «Международные арт-ярмарки после пандемии»
Участники дискуссии:
- Маргарита Пушкина, директор-основатель международной ярмарки современного искусства Cosmoscow.
- Екатерина Ираги, галерист, владелец галереи Iragui, куратор, член экспертного совета ярмарки viennacontemporary.
- Модератор дискуссии:
- Алан Серве, коллекционер искусства и предприниматель. Живет и работает в Бельгии.
21:00, «Санкт-Петербург как площадка для арт-ярмарок»
Участники дискуссии:
- Антон Белов, директор музея современного искусства «Гараж». Спикер подтверждается.
- Павел Пригара, директор ЦВЗ «Манеж». Спикер подтверждается.
- Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга. Спикер подтверждается.
Модератор дискуссии:
Алан Серве, коллекционер искусства и предприниматель. Живет и работает в Бельгии.
5 июня, 12:00, Мастер-класс по созданию объектов в дополненной реальности
Ведущий мастер-класса — основатель австрийской платформы Artivive Сергиу Арделеан — покажет представителям музеев, диджитал-художникам и всем интересующимся новыми технологиями в культуре, как с помощью Artivive возможно создание AR: второго слоя смыслов, изображений и информации для любого визуального объекта. Сергиу расскажет, как эта доступная технология создает огромный рынок для диджитал-художников и выведет вовлеченность пользователей музеев (и не только) на новый уровень.
14:00, Artist Talk: Полина Канис
Полина Канис, видеохудожница, лауреат премии Кандинского, премии Сергея Курёхина и премии «Инновация», участница программы резиденций Рейксакадемии (Амстердам).
16:00, «Дропы вместо выставок: от напряжения к принятию. Как традиционный рынок современного искусства адаптируется к технологии NFT»
Участники дискуссии:
- Джо Викери, главный редактор онлайн-журнала Russian Art Focus.
- Андрей Беляков, со-основатель блокчейн-платформы The Art Exchange.
- Андрей Алехин, со-основатель платформы Snark.Art.
- Марат Гельман, коллекционер, куратор, со-основатель блокчейн-галереи «Гельман рекомендует».
- Ольга Дворецкая, основательница выставки-ярмарки цифрового искусства Disartive.
- Катя Новичкова, художница, со-основательница NFT-платформы Mutagen.
- Александр Сальников, со-основатель платформы Rarible. Спикер подтверждается.
Модератор дискуссии:
Александр Буренков, куратор некоммерческого фонда поддержки современного искусства Cosmoscow, арт-критик, исследователь, преподаватель.
18:00. «Настоящее и будущее NFT. Как изменение технологии повлияет на бизнес-процессы в культуре»
Участники дискуссии:
- Патрик Трессет, художник, NFT энтузиаст.
- Джейсон Бейли, коллекционер, автор Artnome.com и системы вознаграждения за экологичные NFT GreenNFTs.
- Сандиип Сангли, основатель Kalamint, экологичного маркетплейса NFT.
- Павел Буриан, со-основатель агентства Mosaic Media.
Модератор дискуссии:
Пьер-Франсуа Марто, венчурный инвестор, секретарь Совета Директоров ассоциации Immaterial Future.
В программе возможны изменения. Подробности и билеты можно посмотреть здесь и здесь.
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