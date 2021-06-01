Летняя выставка — первый совместный проект musicAeterna и Aksenov Family Foundation в области современного визуального искусства, организованный при участии художественной ярмарки viennacontemporary. Она следует традиции Summer Exhibition Королевской академии художеств в Лондоне — самой продолжительной регулярной художественной выставки в мире, проходящей с 1769 года, особенностью которой является то, что большинство представленных на ней работ можно приобрести.

В экспозицию войдут работы российских и международных звезд современного искусства. Среди них Татьяна Ахметгалиева, Сергей Братков, Эрик Булатов, Эрвин Вурм, Мэт Коллишоу, Илья Кабаков, Пипилотти Рист, Ольга Чернышева и другие. Участники Летней выставки были в разные годы представлены на стендах viennacontemporary. Партнерами выставки являются Artwin gallery, Anna Nova gallery, Iragui gallery, Marina Gisich gallery, Myth gallery, Ovcharenko Art, Pop/off/art gallery и Syntax gallery.