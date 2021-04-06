Евангелисты криптоарта Никита Реплянский и Степан Христофоров создали диджитал-обложки апрельского номера «Собака.ru»

Как-то так сошелся самовар с блокчейном, что для этого апрельского журнала мы сделали четыре обложки: две — принт, и две — диджитал. Виртуальные — в коллаборации с российскими евангелистами криптоарта — Никитой Реплянским (R66) и Степаном Христофоровым (Brickspacer). «Добро пожаловать в metaverse!
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Пиджак, рубашка, галстук Boggi, кольцо Wannabe Jewerly, кольца Rhoe Bermat
Раньше мы делили мир на реальный и виртуальный — который в интернете. Эта парадигма умерла — мы находимся за шаг до выхода в коллективное виртуальное пространство, или metaverse. Новая реальность проникает в нашу повседневность через искусство, а художники превратились в евангелистов технологий и философии, которая еще вчера казалась маргинальной. Фиксируем самые обсуждаемые явления в современном искусстве прямо сейчас: блокчейн и NFT, science art и дополненная реальность.
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Пиджак Off-White, брюки Isabel Benenato (все — ЦУМ), рубашка, обувь Boggi
Художники Никита Реплянский (R66) и Степан Христофоров (Brickspacer) — российские евангелисты криптоарта. 12 февраля они провели 8-часовой эфир в Clubhouse об NFT, а 13 февраля Brickspacer начал вести телеграм-канал NFT Bastards (с более чем 9 тысячами подписчиков!) — главное русскоязычное медиа для криптохудожников.
Степан Христофоров
Из интервью «Собака.ru»
«Я готов к тому, что все площадки одновременно исчезнут из мировой системы, будто их и не было. Одновременно готов к тому, что они останутся на миллионы лет вперед. В декабре мы узнали, что диджитал-арт можно продавать — это был взрыв мозга, перелом сознания. Потом появляется Clubhouse и движ там. Я готов к тому, что скоро собаки начнут разговаривать».
Никита Реплянский
Из интервью «Собака.ru»
«В криптоарте не все так просто. Это со стороны кажется, что все рандомно, но внутри работает множество законов. Можно разрушить себе карьеру одним твитом. Осенью я сделал один неправильный стратегически ход — из-за этого мои работы стоят меньше, чем могли бы. Пришлось заново разогревать интерес к себе у коллекционеров. За большие деньги покупают художника, у которого есть имя, вес либо в криптодвиже, либо это действительно уже серьезный состоявшийся автор».
Художник Никита Реплянский (R66)
Фото: Яна Давыдова
Арт: Никита Реплянский
Художник Степан Христофоров (Brickspacer)
Фото: Яна Давыдова
Арт: Brickspacer
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