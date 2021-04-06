Евангелисты криптоарта Никита Реплянский и Степан Христофоров создали диджитал-обложки апрельского номера «Собака.ru»

Из интервью «Собака.ru»

«В криптоарте не все так просто. Это со стороны кажется, что все рандомно, но внутри работает множество законов. Можно разрушить себе карьеру одним твитом. Осенью я сделал один неправильный стратегически ход — из-за этого мои работы стоят меньше, чем могли бы. Пришлось заново разогревать интерес к себе у коллекционеров. За большие деньги покупают художника, у которого есть имя, вес либо в криптодвиже, либо это действительно уже серьезный состоявшийся автор».