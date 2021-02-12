Три дерева, пазик и «Цой жив»: художница создала конструктор «Тот самый Петербург»

Художница из Петербурга Наталья Наниева создала конструктор «Тот самый Петербург». Это уже второй набор, его можно приобрести и собрать свой собственный двор — с тремя деревьями, пазиком и даже граффити «Цой жив».
«Тот самый Петербурга-2» это десять деталей — подставка, по три дерева и дома, пазик, старенький «мерс-универсал» и щитовая с надписью «Цой жив». Стоимость набора 700 рублей, размер — 28,5 на 6,7 сантиметров. Это уже второй набор конструктора художницы. «Тот самый Петербург-1» выглядит примерно так же — старые дома и легковая машина. Венчает композицию надпись «Наташа» на гараже.
Напомним, недавно художник из Петербурга Артем Бизяев представил концепт Lego по мотивам славянских сказок. Теперь он предложил альтернативный бренд популярного конструктора. Первый набор OLEG City Unauthorized Holidays — по мотивам январских протестных акций.
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