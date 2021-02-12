Три дерева, пазик и «Цой жив»: художница создала конструктор «Тот самый Петербург»

«Тот самый Петербурга-2» это десять деталей — подставка, по три дерева и дома, пазик, старенький «мерс-универсал» и щитовая с надписью «Цой жив». Стоимость набора 700 рублей, размер — 28,5 на 6,7 сантиметров. Это уже второй набор конструктора художницы. «Тот самый Петербург-1» выглядит примерно так же — старые дома и легковая машина. Венчает композицию надпись «Наташа» на гараже.