Художник Тихомиров выпустил вторую часть гербов районов Петербурга

Во вторую подборку вошли девять районов Петербурга: Адмиралтейский с девизом «Классика жанра», Калининский с изображением лебедя на автомобильной шине и подписью «Лучше, чем кажется», Пушкинский со скамейкой, под которой сидит белочка, и другие. Центральный район автор назвал «проходным двором».

Пользователи также начали разгадывать символы, зашифрованные в работах Тихомирова. Например, на гербе Красногвардейского района – девушка с кувшином, ручей и птица. Петербуржцы предположили, что автор цитирует Пушкина: «С кувшином охтенка спешит, под ней снег утренний хрустит», а также обнаружили отсылку «к Пискаревскому молокозаводу до Ручьев». А зеленая птичка, по мнению пользователей, это чижик.