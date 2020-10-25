Петербургский художник Илья Тихомиров показал финальную серию гербов районов Петербурга с ироничными девизами и отсылками. Свои новые работы он опубликовал во «ВКонтакте». Первую часть можно посмотреть здесь.
Художник Тихомиров выпустил вторую часть гербов районов Петербурга
Во вторую подборку вошли девять районов Петербурга: Адмиралтейский с девизом «Классика жанра», Калининский с изображением лебедя на автомобильной шине и подписью «Лучше, чем кажется», Пушкинский со скамейкой, под которой сидит белочка, и другие. Центральный район автор назвал «проходным двором».
Пользователи также начали разгадывать символы, зашифрованные в работах Тихомирова. Например, на гербе Красногвардейского района – девушка с кувшином, ручей и птица. Петербуржцы предположили, что автор цитирует Пушкина: «С кувшином охтенка спешит, под ней снег утренний хрустит», а также обнаружили отсылку «к Пискаревскому молокозаводу до Ручьев». А зеленая птичка, по мнению пользователей, это чижик.
В своих работах Илья часто иллюстрирует Петербург. «Метро в картинках», «Петербургский зодиак», «СМС от МЧС», «С утра до вечера по-петербургски» — эти и другие проекты он опубликовывает в тематическом паблике. Напомним, в 2016 году Илья Тихомиров выпустил поэму о городском метро в картинках, в 2017 вместе с художницей Анной Богатиковой опубликовал его пешеходную карту, а в 2018 — уже ставшую легендарной (и злободневной!) работу-посвящение новым названиям российских аэропортов. Ранее Тихомиров также выпустил новую серию шуточных открыток — в этот раз они посвящены городским вывескам, а также вместе с петербуржцами отпраздновал открытие трех новых станций метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
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