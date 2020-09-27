Художник Тихомиров показал, как бы выглядели гербы городских районов

Всего в первой подборке оказались девять гербов. Так, Василеостровский район назван «Островом сокровищ», Красносельский район получил девиз «Ни к селу, ни к городу», Выборгский – «Наука и жизнь», Кировский – «С трудом». Также художник наградил Невский район подписью «Берега попутали», а Петроградский показался ему «страшно романтичным».