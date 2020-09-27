Петербургский художник Илья Тихомиров выпустил новую серию работ, посвященную городу на Неве. Как бы выглядел герб Василеостровского района, а какой девиз подошел бы Красносельскому району? Художник представил возможные варианты.
Художник Тихомиров показал, как бы выглядели гербы городских районов
Всего в первой подборке оказались девять гербов. Так, Василеостровский район назван «Островом сокровищ», Красносельский район получил девиз «Ни к селу, ни к городу», Выборгский – «Наука и жизнь», Кировский – «С трудом». Также художник наградил Невский район подписью «Берега попутали», а Петроградский показался ему «страшно романтичным».
В своих работах Илья часто иллюстрирует Петербург. «Метро в картинках», «Петербургский зодиак», «СМС от МЧС», «С утра до вечера по-петербургски» — эти и другие проекты он опубликовывает в тематическом паблике. Напомним, в 2016 году Илья Тихомиров выпустил поэму о городском метро в картинках, в 2017 вместе с художницей Анной Богатиковой опубликовал его пешеходную карту, а в 2018 — уже ставшую легендарной (и злободневной!) работу-посвящение новым названиям российских аэропортов. Ранее Тихомиров также выпустил новую серию шуточных открыток — в этот раз они посвящены городским вывескам, а также вместе с петербуржцами отпраздновал открытие трех новых станций метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
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