Что смотреть (и покупать!) на арт-ярмарке Third Place Art Fair в старинном особняке кластера «Третье место»

Искусство в «Третьем месте»

Галерея MYTH gallery долго не могла «пристроить» работу художницы Алины Глазун — арку с большой надписью «Страшновато», сияющей в темноте. Слишком провокационно для большинства общественных пространств. Владельцы кластера «Третье место», который открылся во дворе на Литейном проспект, 62 чуть больше месяца назад, рискнули: теперь на фоне объекта фотографируются многочисленные посетители. Вечером там вместо банальных dj-сетов проходили «диджей баттлы» медиа-художников и виджеев (спасибо петербургскому визитеру Виктору Кудряшову).

Мы ждали следующего решительно шага: и вот он — собственная арт-ярмарка Third Place Art Fair в историческом особняке семьи Лопухиных и Нарышкиных (вы там еще не были!) с приятными ценами: от тысячи до пятидесяти тысяч рублей, курировать которую позвали Елизавету Зиновьеву и Натали Карасеву, создательниц образовательного проекта Big city art. «Перед кураторами стояла задача не только показать срез молодого искусства, но и познакомить даже искушенных зрителей с новыми авторами и галереями», — рассказывает Ольга Звагольская, основатель пространства Third Place / директор ярмарки Third Place.