Что смотреть (и покупать!) на арт-ярмарке Third Place Art Fair в старинном особняке кластера «Третье место»

В Петербурге уже сформировалась традиция небольших демократичных art fairs — от ироничных «Пятых седьмых» ярмарок от арт-группы «Север 7» до SAM fair в Музее стрит-арта, которой в этом году не будет. Продавать и показывать искусство в залы особняка семьи Лопухиных и Нарышкиных кураторы пригласили как галереи (в том числе онлайн-проекты) из Петербурга, Москвы и Нижнего Нового — MYTH Gallery, White Lines, Between Windows, Talk gallery, ArtTube Editions, так и независимые арт-пространства вроде «Негосударственного нерусского музея» художников Рубена Монахова и Александра Дашевского или галереи «Люда». Кстати, Русский музей тоже будет — с каталогами и сувенирами. Среди художников, у которых будут на ярмарке свои стенды: Андрей Люблинский, создатель культовых «Красных человечков» — символов «культурной революции» в Перми, Лиза Бобкова с вещами своего бренда C-AW, Андрей Андреев, известный своими «мятыми» холстами.

Для тех, кто еще не готов (пока) к покупкам, организаторы подготовили выставку COLLECT/CONNECT, которую курирует Анастасия Пацей, директор Музея нонконформистского искусства на Пушкинской, 10 и преподаватель Академии Штиглица. Куратор вписывает современных петербургских художников в пространство особняка, интерьеры которого когда-то украшали произведения искусства, задавая новый смысл — культура коллекционирования теперь доступна не только состоятельным собирателям. Лучшее доказательство — успех антикризисной facebook-группы «Шар и крест», где на карантине бюджетную графику разбирали за секунду (и это не фигура речи!). На цокольном и втором этаже особняка покажут работы Анны Афониной, Саши Зубрицкой, Василисы Саврасовой, Екатерины Соколовской и других художников. Еще один бонус ярмарки: с 12:00 до 18:00 — бесплатные лекции о ситуации на арт-рынке, галереях, коллекционерах, медиа-искусстве и science art.