Этой осенью мы полюбили сидеть в «Третьем месте» на Литейном — уютном дворе особняка 19 века с устричным баром, мультимедиа Dj-сетами и инсталляцией художницы Алины Глазун «Страшновато» — как чувствовали, что скоро туда масштабно придет современное искусство. На этих выходных залы особняка семьи Лопухиных и Нарышкиных впервые за много лет откроются для публики выставкой и арт-ярмаркой Third Place Art Fair с ценами от 1 до 50 тысяч рублей: «Собака.ru» рассказывает какое искусство там стоит покупать.
Что смотреть (и покупать!) на арт-ярмарке Third Place Art Fair в старинном особняке кластера «Третье место»
Искусство в «Третьем месте»
Галерея MYTH gallery долго не могла «пристроить» работу художницы Алины Глазун — арку с большой надписью «Страшновато», сияющей в темноте. Слишком провокационно для большинства общественных пространств. Владельцы кластера «Третье место», который открылся во дворе на Литейном проспект, 62 чуть больше месяца назад, рискнули: теперь на фоне объекта фотографируются многочисленные посетители. Вечером там вместо банальных dj-сетов проходили «диджей баттлы» медиа-художников и виджеев (спасибо петербургскому визитеру Виктору Кудряшову).
Мы ждали следующего решительно шага: и вот он — собственная арт-ярмарка Third Place Art Fair в историческом особняке семьи Лопухиных и Нарышкиных (вы там еще не были!) с приятными ценами: от тысячи до пятидесяти тысяч рублей, курировать которую позвали Елизавету Зиновьеву и Натали Карасеву, создательниц образовательного проекта Big city art. «Перед кураторами стояла задача не только показать срез молодого искусства, но и познакомить даже искушенных зрителей с новыми авторами и галереями», — рассказывает Ольга Звагольская, основатель пространства Third Place / директор ярмарки Third Place.
В Петербурге уже сформировалась традиция небольших демократичных art fairs — от ироничных «Пятых седьмых» ярмарок от арт-группы «Север 7» до SAM fair в Музее стрит-арта, которой в этом году не будет. Продавать и показывать искусство в залы особняка семьи Лопухиных и Нарышкиных кураторы пригласили как галереи (в том числе онлайн-проекты) из Петербурга, Москвы и Нижнего Нового — MYTH Gallery, White Lines, Between Windows, Talk gallery, ArtTube Editions, так и независимые арт-пространства вроде «Негосударственного нерусского музея» художников Рубена Монахова и Александра Дашевского или галереи «Люда». Кстати, Русский музей тоже будет — с каталогами и сувенирами. Среди художников, у которых будут на ярмарке свои стенды: Андрей Люблинский, создатель культовых «Красных человечков» — символов «культурной революции» в Перми, Лиза Бобкова с вещами своего бренда C-AW, Андрей Андреев, известный своими «мятыми» холстами.
Для тех, кто еще не готов (пока) к покупкам, организаторы подготовили выставку COLLECT/CONNECT, которую курирует Анастасия Пацей, директор Музея нонконформистского искусства на Пушкинской, 10 и преподаватель Академии Штиглица. Куратор вписывает современных петербургских художников в пространство особняка, интерьеры которого когда-то украшали произведения искусства, задавая новый смысл — культура коллекционирования теперь доступна не только состоятельным собирателям. Лучшее доказательство — успех антикризисной facebook-группы «Шар и крест», где на карантине бюджетную графику разбирали за секунду (и это не фигура речи!). На цокольном и втором этаже особняка покажут работы Анны Афониной, Саши Зубрицкой, Василисы Саврасовой, Екатерины Соколовской и других художников. Еще один бонус ярмарки: с 12:00 до 18:00 — бесплатные лекции о ситуации на арт-рынке, галереях, коллекционерах, медиа-искусстве и science art.
Что покупать на ярмарке? Выбор редакции
Фотограф Богдан Широков
За 7 лет Богдан Широков успел поработать с 032c, Dazed&Confused, Vogue, брендами Reebok и Adidas, а также стать героем издания I-D благодаря точному и тонкому схватыванию настроения молодых москвичей и эстетики современности. Куратор и директор LH Art Consultancy Александр Бланарь, который занимается продвижением молодых художников, привозит на ярмарку серию Богдана «Книга целебных трав» — визуальное исследование собственного внутреннего мира художника, молодости и взросления.
Стенд LH Art Consultancy и галереи betweenwindows
Катя Любавская
Возможно, самая узкая галерея в мире — betweenwindows, которая расположилась в проеме между окнами в офисе аукционного дома Phillips. Детище Даши Сабельниковой уже успело стать московской легендой: там показывали работы Алины Глазун, «Ели Кука», Александра Щуренкова и других известных молодых художников. В Петербург привезут нескольких авторов, но особое внимание предлагаем обратить на Катю Любавскую — вы уже могли видеть ее работы с цветными волосами, зеркалами и цветами в MYTH gallery. В проекте "design zero" художница предлагает зрителю очистить визуальный ряд от навязчивых образов и посмотреть на дизайн в его отсутствии.
Стенд LH Art Consultancy и галереи betweenwindows
Анна и Виталий Черепановы
Художники из Нижнего Тагила, работы которых вы могли видеть на выставке «Немосква не за горами» в «Манеже»: автомат для вытягивания игрушек, где все айтемы были созданы самими авторами, фонтан с плачущим мишкой и созданные из подручных средств надписи — Анна и Виталий могут делать визуально привлекательное искусство из всего, что подвернется. На ярмарку привезут их графику — покупать стоит, потому что перед нами, кажется, новые большие звезды.
Стенд Talk gallery
Паша Бумажный
Паша Бумажный может пририсовать улыбку случайному кирпичику на улице, сделать рисунок на коробке из-под пиццы или добавить странного мохнатого персонажа на страницы случайного лукбука — и это уже будет круто. Приведем фрагменты его интервью в каталог графического кабинета WoD: «Как давно вы стали художником? Не стал. Можно ли выучиться на художника? Как соотносятся в вашем творчестве образование и интуиция? Видимо, нет. •_• Часто ли вас просят разъяснить свои работы? Как вы к этому относитесь? Никогда. Чудесно».
Стенд Talk gallery
Константин Новикова
Работы этого скульптора вы наверняка видели, гуляя по Петербургу: на обновленной набережной реки Карповки установлены его флюгеры, а в Benua art garden — арт-объект в виде сильно «урезанной» по горизонтали традиционной петербургской скамейки. Мелкая пластика Новикова, напоминающая сгустки жировой ткани, вызывает, конечно, смешанные чувства — подойдет, если вам нужен провокационный подарок.
Стенд White lines
Вера Трофимова
Вера — выпускница кафедры графики петербургской Академии художеств, относительно демократичной, поэтому оттуда выходят художники, востребованных кураторами современного искусства, а также галереями. Абстрактные монотипии Веры Трофимой местами напоминают поиски художников русского авангарда, например Ольги Розановой.
Стенд White lines
Никита Селезнев
Художник и мультимедиа-ниндзя Никита Селезнев переводит мемы и визуальную культуру 16-летних на язык инсталляции и вдохновляется корявым переводом Билли Айлиш и Nirvana от интернет-ноунеймов. Никита — не классический скульптор, ваяющий бюсты, зато умело сводит объекты, видео, саунд и 3D-графику в сложносочиненных инсталляциях.
Стенд MYTH gallery
Дженда Флюид (Антонина Баевер)
Во время карантина в MYTH gallery открывалась выставка «Нечистая сила искус» ства. Камерная сонатаизвестной московской художницы Антонины Баевер, среди альтер-эго которой — Дженда Флюид и певица Tonny, «самая злая сука на районе». Без шумного вернисажа, зато с камерным концертом скрипичного квартета. «Камерная соната» — это прямое продолжение выставки «Нечистая сила», сделанной специально для Северной Венеции, где дух барокко живее всех живых и где посредством него возможно осмыслить проблемы настоящего. Работы с этой выставки галерея как раз представит на ярмарке — большая удача для коллекционера.
Стенд MYTH gallery
Александра Гарт
В своей мастерской с офортным станком в классической «петербургской» мансарде Александра Гарт создает линогравюры и монотипии вдохновленные одновременно ленинградскими традициями печатной графики и мрачной техно-эстетикой. Получается такой printmaking night club, выпускающий лаконичные манифесты для погрязших в городской экзистенциальной тоске петербуржцев.
Стенд галереи «Люда»
Вероника Ивашкевич
Художница из Минска, получившая образованием реставратора живописи в Академии Штиглица, зарисовывает акварелью простые вещи, а также лукбуки петербургских и мировых брендов — пакет из супермаркета приобретает зловеще-алый окрас, а неоновая балаклава становится смутным объектом желания. Но «девочковость» рисунков Вероники обманчива — за фэшн-сюжетами и рисунками с мягкими зайчиками прячется подоплека, достойная фильмов Хичкока.
Стенд Вероники Ивашкевич
Бренд C-AW от Лизы Бобковой и ее мамы
«Белая рубашка — это пропуск в успех во всем, в бизнесе, любви, сексе», — постулирует художница Лиза Бобкова, которая вместе со своей мамой Татьяной открыла бренд C-AW. Это одежда и аксессуары, являющиеся полноправными произведениями искусства. На плотной белой мужской рубашке тонкой строчкой выводит: «Я чувствую вы боитесь. — Не стоит.» и «Я здесь». Также в наличии серебрянные кулоны с той же надписью и белые футболки с принтом художника Тани Ахметгалиевой «… это наши мечты, маяки, к которым стремимся, идеи, освещающие наш путь».
Стенд бренда C-AW
Third Place Art Fair
10 и 11 октября
«Третье место», Литейный проспект, 62
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