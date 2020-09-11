«Бродяга Дхармы»: пепел компартий в Эрмитаже от классика китайского перформанса Чжана Хуаня

В Петербурге китайского мэтра привозят впервые (десятилетие назад показывали в Москве, но не в таком масштабе), но выставка «Чжан Хуань.В пепле истории» — не ретроспектива. Эрмитаж в очередной раз знакомит свою аудиторию с современным искусством через собственную призму, внедряя свою идентичность в ткань творчества художника. Так было и с Яном Фабром, и с Ансельмом Кифером, не говоря уже о прошлогодней выставке Адриана Гени, где почти все работы были написаны специально для эрмитажной выставки.

Такую иерархию в отношениях «институция-художник» можно трактовать по-разному, в зависимости от степени лояльности музею. Сам Эрмитаж говорит, что для него важна уникальность экспозиции — даже в случае с приехавшей из лондонской Tate выставкой Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех» в Главном штабе была выстроена своя архитектура и подключены целые залы работ из постоянной коллекции музея. Возможно, Эрмитаж чувствует необходимость смягчить шок сердобольной общественности от столкновения с современным искусством в традиционном музее — публика в Петербурге все еще консервативная. Аккуратно добавленные отсылки к вечным шедеврам таким образом легитимизируют «рискованный привоз» широко известного за рубежом (но не широкому кругу местных зрителей), в святая святых. Музей занимает проактивную позицию и высказывает свое мнение относительно того или иного явления — в противовес нейтральной позиции выставочного «белого куба».