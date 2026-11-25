С участка водоема от Сердобольской улицы до Коломяжского путепровода извлекли и вывезли около 13 тысяч кубометров минералов, осевших на дне. Также из воды подняли обломки строительных конструкций, арматуру и бетонные блоки.

Чистить Черную речку начали в 2025 году. Тогда мусор собрали с участка ее русла протяженностью 660 метров — от места впадения в Большую Невку до Сердобольской улицы. Власти города отмечают, что работы такого масштаба проводятся здесь впервые за 20 лет. Полностью их завершить планируют в 2027 году.

Перед началом уборки на дно Черной речки спустились водолазы, которые проверили водоем на взрывоопасные предметы и подняли крупногабаритный мусор. После этого к работам приступила специализированная техника, в том числе земснаряды, размывочный комплекс, катера и буксиры. Донные отложения загружали в шаланды и вывозили на специальный полигон. Чтобы загрязнение не распространилось по воде во время уборки, на участке выставили боновые заграждения.

«В этом году очищаем от наплавного мусора почти 370 объектов рекорд в истории Северной столицы. Освобождаем водные артерии и от донных отложений — в этом нам помогает федеральный проект «Вода России»», — заявил губернатор Александр Беглов.

Экологи и гидротехники продолжают восстанавливать историческую гидросистему Царского Села. В прошлом году специалисты очистили Продольный пруд, теперь работы проводят на Верхних прудках. Завершается расчистка реки Новой. Впервые за несколько десятилетий комплексную очистку проводят на Крюковом канале, у Новой Голландии.

В середине ноября в Муринском ручье образовался разлив нефтепродуктов. Десятки уток в мазуте доставили в центр реабилитации диких животных «Сирин», часть птиц погибла. Природоохранная прокуратура начала проверку. Очисткой водоема занимается подведомственное Комитету по природопользованию предприятие «Пиларн».