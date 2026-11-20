Вытащить уток из воды смогли специалисты «Кошкиспаса», выбраться из ручья самостоятельно птицы не могли — их тела покрывал толстый слой нефтепродуктов, сообщает телеканал «НТВ». Птиц отмывали с помощью средства для мытья посуды, протирали ватными дисками. Чтобы быстрее вывести токсичные вещества из организма, уткам давали абсорбенты. Медикаменты помогали собирать петербуржцы.

Утки находятся в крайне тяжелом состоянии, рассказала руководительница «Кошкиспас» Татьяна Скородумова. Мазут быстро проникает в перья и густой пух на животе и грудке, поэтому отмыть его очень трудно. Из-за загрязнения птицы теряют тепло и сильно мерзнут. Кроме того, нефтепродукты впитываются через кожу, а когда утки пытаются очистить оперение клювом, попадают и внутрь организма, вызывая отравление.

На загрязнение водоема и резкий запах нефтепродуктов жители Мурина пожаловались 17 ноября. Горожане делились снимками загрязненного водоема в чатах. По оценке спасателей, толщина мазутной пленки достигала не менее 10 сантиметров. По факту загрязнения проверку проводит Природоохранная прокуратура. Сейчас экологические службы заняты очисткой Муринского ручья от мазута. В водоеме установили боновые заграждения.

