Накануне в центр привезли 17 крякву, пострадавшую от загрязнения, сообщил «Кошкиспас», который также занимается спасением птиц. К ночи 21 ноября зооволонтеры отмыли 16 птиц, три из них погибли.

Чтобы спасти птицу после загрязнения нефтью, недостаточно просто отмыть ее, говорят специалисты. Мазут покрывает перья плотной пленкой, из-за которой они теряют способность защищать от влаги и холода. Кроме того, нефтепродукты нарушают кожный микробиом и могут вызывать ожоги, контактные дерматиты и кератиты. Такие повреждения повышают риск инфекций. Попав в организм, нефть также может нарушать работу тканей, сосудов и внутренних органов — например, печени, почек и центральной нервной системы.

«После отмывания начинается следующий этап — лечение последствий отравления, наблюдение за состоянием и поддерживающая терапия. И этот этап может оказаться не менее сложным, чем сама очистка», — рассказывает «Сирин».

Петербуржцы могут помочь организации. Вот что можно сделать:

Следить за ситуацией в Муринском ручье и сообщать о состоянии мазутного пятна, новых пострадавших птицах и их местоположении. Купить препарат эритропоэтин и доставить в клинику на Быкова, 38 в Колтушах. Покупку необходимо обязательно согласовать с центром. Пожертвовать на другие лекарства и расходные материалы, без которых невозможно проводить лечение. Сделать это можно по этой ссылке.

На загрязнение водоема и резкий запах нефтепродуктов жители Мурина пожаловались 17 ноября. По оценке «Кошкиспаса», толщина мазутной пленки достигала не менее 10 сантиметров. По факту загрязнения проверку проводит Природоохранная прокуратура. Очисткой водоема занимается подведомственное Комитету по природопользованию ГКУ «Пиларн».