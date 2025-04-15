Петербург накрыло волной вони! Откуда она может идти? Есть ли угроза для здоровья? И почему проблема постоянно возвращается?

Накануне сразу несколько районов Петербурга накрыла волна вони — жители жаловались на резкий запах фекалий. С чем это могло бы быть связано?

Понятно, что один антропогенный источник вроде какого-то предприятия не может накрыть запахом половину города. Поэтому обращаться надо к тем источникам, которые есть везде. А везде у нас есть почва, которая весной покрыта всевозможными «подснежниками».

Травы на многих газонах до сих пор нет, и все, что накопилось за зиму, активно взаимодействует с окружающим миром. К примеру, у меня рядом с домом есть свалка, которую никто не убирает, а она растет и растет. Есть еще «подарки» от собачников, которые, к сожалению, в массе своей не убирают за своими питомцами.

Когда сходит снежный покров, получившаяся влага впитывается в почву и смешивается с вышеупомянутыми субстанциями. В итоге идет процесс гниения, который и насыщает нашу атмосферу всевозможными пахучими веществами.