Петербург накрыло волной вони! Откуда она может идти? Есть ли угроза для здоровья? И почему проблема постоянно возвращается?

В понедельник, 14 апреля, жители разных районов Петербурга стали жаловаться на отчетливый неприятный запах в воздухе. Это далеко не первый подобный случай, однако найти объяснения для периодически накрывающих город волн зловония не так просто, а СМИ часто вынуждены оперировать предположениями. Как так происходит? И почему неожиданно возникающие и пропадающие тяжелые ароматы становятся привычной частью жизни города? Эти вопросы Собака.ru задала члену координационного совета по экоблагополучию при Общественной палате Российской Федерации Игорю Агафонову.
Накануне сразу несколько районов Петербурга накрыла волна вони — жители жаловались на резкий запах фекалий. С чем это могло бы быть связано?
Понятно, что один антропогенный источник вроде какого-то предприятия не может накрыть запахом половину города. Поэтому обращаться надо к тем источникам, которые есть везде. А везде у нас есть почва, которая весной покрыта всевозможными «подснежниками».
Травы на многих газонах до сих пор нет, и все, что накопилось за зиму, активно взаимодействует с окружающим миром. К примеру, у меня рядом с домом есть свалка, которую никто не убирает, а она растет и растет. Есть еще «подарки» от собачников, которые, к сожалению, в массе своей не убирают за своими питомцами.
Когда сходит снежный покров, получившаяся влага впитывается в почву и смешивается с вышеупомянутыми субстанциями. В итоге идет процесс гниения, который и насыщает нашу атмосферу всевозможными пахучими веществами.
Издание «Фонтанка» высказывает предположение, что запах может идти еще и от городских водоемов. Для этого есть основания?
Так это не противоречит одно другому. Талый снег вперемешку со всем тем, что есть на наших газонах, стекает в реки, также заставляя их пахнуть не самым приятным образом. Особенно сейчас, когда резко начало светить солнце, и количество испарений с поверхности городских водоемов увеличилось.
Почему при этом неприятный запах приходит в город волнами, как в понедельник?
К сожалению, сложно сказать. Самое разумное объяснение, которые у нас сейчас есть, — резкое потепление. Именно оно провоцирует резкий рост объема испарений. Причем в понедельник это наложилось на относительно низкую влажность воздуха, при которой запахи проявляются резче. Других вариантов, исходя из тех данных, что у нас есть, я пока не вижу.
Может быть, свою роль играют канализационные люки. Ливневка у нас может уходить в общую канализационную систему, соответственно, при повышении температуры в системе увеличивается количество испарений. Конечно, канализация у нас закрыта люками, но где-то они сняты, где-то давление может быть сильнее…
То есть, получается, у нас нет четкого ответа, что же именно может пахнуть?
Совершенно верно. Достоверной информацией о том, что именно происходит с воздухом города, жители, журналисты, природоохранное сообщество не располагают. Какие-то объемы информации есть у властей, но и тут информация ограничена, ведь станции мониторинга измеряют концентрации довольно ограниченного круга веществ. Да и результаты этих замеров общество не видит.
Кроме того, мы регулярно видим сообщения, что прокуратура выявляет новые источники загрязнения воздуха в городе. В итоге, помимо официально отслеживаемых, у нас потенциально могут быть сотни источников загрязнения, о которых мы не знаем (в том числе, вновь образующиеся). Что они выбрасывают? Абсолютно непонятно. Мы можем только гадать — вышли, понюхали, скривились, но никакой достоверной информации у нас нет.
Михаил Калинин
Начальник пресс-службы администрации Фрунзенского района (в ответе на запрос издания «Фонтанка» по поводу неприятного запаха вблизи Обводного канала в январе 2025 года):
Сегодня в дежурную службу администрации Фрунзенского района не поступало ни заявок, ни жалоб на неприятный запах ни около метро «Обводный канал», ни около метро «Международная». И единственное, чем пахнет сегодня во Фрунзенском районе — это началом новой трудовой недели.
Люди могут как-то сами определить, чем именно пахнет во время такой волны вони?
В теории вы можете заказать услуги частной газоаналитической лаборатории — приедет «ГАЗель», которая проверит качество воздуха. Но здесь есть несколько «но».
Во-первых, машина не приедет к вам моментально, а волны неприятного запаха у нас сравнительно кратковременные.
Во-вторых, качество замеров у передвижных газоанализаторов далеко не всегда достаточное. Не говоря уже о том, что они чаще всего измеряют до 25 параметров, чего может быть недостаточно.
В-третьих, у нас нет нормативов по неприятным запахам, поэтому методологии определения их источника тоже у компании может не быть. Ведь неприятный запах сказывается на качестве жизни, но на здоровье это прямо может не сказываться.
А мы можем быть уверены, что вреда для здоровья нет?
Нет. У нас не просто нет уверенности в безопасности этих волн вони… у нас нет уверенности в том, что атмосфера Петербурга в целом безопасна. К примеру, у нас периодически выявляют превышения по диоксиду азота (соединение, которое может сказываться на работе легких и сердечно-сосудистой системы, — прим. Собака.ru).
К этой небезопасной атмосфере добавляются еще какие-то вещества, которые дают вонь. Проблема в том, что даже если они сами не несут угрозы здоровью, вместе с ними могут быть выбросы менее безобидных веществ. К примеру, на свалке, помимо вонючих веществ, есть опасные, а температура внутри полигонов может достигать +90℃ (именно поэтому на свалках часто происходят пожары). И вот, свалочный газ содержит в себе как вонючие и относительно безвредные, так и вполне опасные соединения, не имеющие запаха.
Понять, что в этом случае попадает в атмосферу, сложно, так как — возвращаемся к началу нашего разговора — у нас нет данных.
И ситуация не меняется, несмотря на то, что эти волны происходят периодически?
Да, более того, есть случаи, когда мы совершенно точно знаем источники неприятного запаха (и опасных соединений в воздухе) — вроде неправильно обслуживаемых мусорных полигонов, но годами с этим сделать ничего не получается.
Ситуацию могла бы исправить система общественного контроля, создание системы стационарного наблюдения за качеством воздуха, но приборы стоят очень дорого. По идее, этим должны заниматься власти. Они должны иметь программу выявления и снижения выбросов в городе. К сожалению, этого сейчас не видно. Сколько раз общественники пытались поднять данную тему, но нам говорят, что все хорошо.
Если брать мою оценку, навряд ли у нас в ближайшее время что-то качественным образом поменяется. Проблема должна решаться комплексно — с вложениями, с привлечением научного сообщества и с пониманием того, что эту проблему решать необходимо. Пока я такого приоритета не вижу.
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