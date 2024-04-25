Неуловимая вонь: жители разных районов Петербурга периодически жалуются на неприятный запах. Что может быть причиной?

«Сегодня опять запах на улице сильный, начали чувствовать час назад со стороны улицы Зины Портновой и до самого Ленинского проспекта причины какие никто не знает?», — такое сообщение 14 апреля появилось в тематическом сообществе жителей Кировского района Петербурга.

За последний месяц жители города и местные СМИ как минимум несколько раз сообщали о вони непонятного происхождения, которая накрывала разные районы города. Самый громкий случай произошел в конце марта, когда неприятный запах почувствовали сначала в Кировском районе, а на следующий день — в Василеостровском.

«Пахнет смесью мусора, жженой резины и гари», — писала тогда во ВКонтакте жительница Васильевского острова. «Да на Приморской тоже дышать не чем, ужасный запах похожий на газ. Проснулась от головной боли, дышать не чем», — добавляла другая пользовательница.

Тогда же сообщения горожан о таинственной вони попали на страницы федеральных изданий. Этому в немалой степени способствовало то, что одновременно непонятный запах, похожий одновременно на жженую резину и серу почувствовали в Хельсинки. При этом сообщалось, что превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ ни в Петербурге, ни в столице Финляндии зафиксировано не было.