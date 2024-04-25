Неуловимая вонь: жители разных районов Петербурга периодически жалуются на неприятный запах. Что может быть причиной?

За последний месяц жители разных районов Петербурга несколько раз жаловались на вонь непонятного происхождения. Те, кто столкнулся с этим неприятным запахом, описывают его как смесь «ароматов» помойки, жженой резины и канализации, другие сравнивают с одорантом для бытового газа. Более того, вслед за Петербургом на таинственную вонь жаловались даже в Хельсинки! Что все это значит? Какие версии выдвигают эксперты? И почему проблему неприятных запахов так сложно решить?
«Сегодня опять запах на улице сильный, начали чувствовать час назад со стороны улицы Зины Портновой и до самого Ленинского проспекта причины какие никто не знает?», — такое сообщение 14 апреля появилось в тематическом сообществе жителей Кировского района Петербурга.
За последний месяц жители города и местные СМИ как минимум несколько раз сообщали о вони непонятного происхождения, которая накрывала разные районы города. Самый громкий случай произошел в конце марта, когда неприятный запах почувствовали сначала в Кировском районе, а на следующий день — в Василеостровском.
«Пахнет смесью мусора, жженой резины и гари», — писала тогда во ВКонтакте жительница Васильевского острова. «Да на Приморской тоже дышать не чем, ужасный запах похожий на газ. Проснулась от головной боли, дышать не чем», — добавляла другая пользовательница.
Тогда же сообщения горожан о таинственной вони попали на страницы федеральных изданий. Этому в немалой степени способствовало то, что одновременно непонятный запах, похожий одновременно на жженую резину и серу почувствовали в Хельсинки. При этом сообщалось, что превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ ни в Петербурге, ни в столице Финляндии зафиксировано не было.
Что думают жители?
Проблема едкого запаха непонятного происхождения далеко не новая для Петербурга, хотя в центр внимания она попадает сравнительно редко, после таких громких событий, как вонь в конце марта, накрывшая несколько районов города. Жители Юго-Запада даже создали около года назад соседскую группу «Неприятный запах в Кировском районе СПб» во «ВКонтакте». Ее члены координируются, сообщают о новых случаях, пишут жалобы во всевозможные инстанции и даже сами пытаются найти источник проблемы. Позднее туда добавились и жители других районов.
«Мы начали формировать карту мест, где чаще всего возникает запах, параллельно высчитывая, откуда дует ветер, — объясняет «Собака.ru» Александр Княжский, администратор группы. — Так мы сформировали приблизительный перечень предполагаемых источников [неприятного запаха], нанесли его на карту. После этого мы направили в комитет [по природопользованию], в Роспотребназдор, в прокуратуру [этот список]. Но нам пришел ответ, что на предприятиях прошли проверки и никаких нарушений не обнаружено».
В целом участники сообщества сходятся в том, что единого источника неприятного запаха в районе нет. «Мне кажется, тут совокупность предприятий, в том числе сельскохозяйственных, – говорит Княжский, — плюс весной на газонах удобряют почву, и не всегда это минеральные удобрения, иногда, кажется, что используют и навоз, это тоже может быть дополнительным источником проблем. Ну и, наконец, есть еще речка Дачная, от которой также может исходить неприятный запах — мы писали по этому поводу обращение, нам сказали, что в 2024–25 годах планируется провести работы по очистке ее дна».
Версии экспертов
Гипотеза 1: Неблагоприятные метеоусловия и накопление выбросов
Предположение жителей может объяснить наличие неприятного запаха на Юго-Западе города, однако оно не отвечает на вопрос, почему иногда вонь может накрывать значительную часть территории города, после чего практически исчезать.
Не объяснить эти события и тем, что какое-то предприятие вдруг резко повышает свои выбросы, полагает член координационного совета по экоблагополучию при общественной палате Российской Федерации Игорь Агафонов. По его словам, Петербург слишком большой город, чтобы ЧП или нарушение закона одним заводом могли сказаться в масштабе нескольких районов. «Простой пример, — поясняет он свою мысль, — помните, горел склад Wildberries? Это колоссальные выбросы вредных веществ, черный дым — ужас. Кто-то в городе это унюхал? Нет, потому что город слишком большой».
По его мнению, такие волны неприятного запаха могут объясняться неблагоприятными погодными условиями, которые не учитываются предприятиями. «Нас постоянно SMS-ками предупреждают, когда ветер сильный, — добавляет Агафонов, — но не сообщают нам, когда ветра нет вообще, а это для города может быть даже страшнее — все загрязняющие вещества накапливаются в воздухе. В этих условиях предприятия должны снижать свою активность для минимизации ущерба, делается ли это в реальности? Никто не знает».
Гипотеза 2: Запах от канализации
Член экспертного совета при комитете по экологии и природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы Российской Федерации Елена Есина в беседе с «Собака.ru» предположила, что источником неприятного запаха в конце марта 2024 года могли быть объекты Водоканала.
«Скорее всего, это связано с залповыми выбросами Водоканала, — говорит она, — может, какая-то нештатная ситуация или какие-то продувки в системе. Скорее всего, все идет от сбросных колодцев, ведь многие принимают запах за бытовой газ и даже вызывают "112". Канализация как раз дает похожий запах». Есина оговаривается, что такие сбросы не несут в себе опасных веществ, но могут вызывать аллергическую реакцию у отдельных людей.
При этом эксперт с крайним скепсисом относится к идее, что эти сбросы одновременно могли стать источником неприятного запаха в Финляндии. «Тут законы физики и законы рассеивания работают, — настаивает она, — это то же самое, что сказать, что у запаха в Петербурге и на Занзибаре один источник».
В «Водоканале» редакции «Собака.ru» сообщили, что «в указанный период времени [29 марта и 14 апреля] в адрес ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" не поступало заявок или обращений на возникновение неприятного запаха».
Что говорят власти?
Комментарий пресс-службы комитета по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности:
Учитывая значительную площадь территории Кировского района Санкт-Петербурга, где ощущались запахи 29.03.2024, можно отметить, что потенциальным источником запаха, могут являться только объекты, оказывающие значительное или умеренное воздействие на окружающую среду (объекты I или II категории) и подлежащие федеральному экологическому надзору.
<...>
Комитетом в рамках полномочия по участию в осуществлении экологического мониторинга организованы измерения разовых (20-минутных) концентраций по всем загрязняющим веществам, входящим в область аккредитации лаборатории экологического мониторинга СПб ГБУ «Минерал» <…> По результатам проведённых измерений установлено, что концентрации указанных измеренных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысили гигиенических нормативов (максимально разовых предельно допустимых концентраций (ПДК м.р.), кроме разовых превышений ПДК м.р. по общей пыли.
Почему вопросов больше чем ответов?
Новости о неприятном запахе сравнительно регулярно появляются в Петербургских СМИ. В октябре 2022 года горожане сообщали о вони в Московском и Фрунзенском районах. В июле 2023-го аналогичные вести приходили из Красносельского и Пушкинского районов. Зачастую о причинах жители так ничего и не узнают.
Как поясняет в беседе с «Собака.ru» Александр Княжский, администратор группы «Неприятный запах в Кировском районе СПб», сегодня в городе регулируются лишь вредные выбросы. «Те вещества, которые вызывают только неприятный запах никак не нормированы, поэтому официально и нарушений нет», — констатирует он.
В комитете по природопользованию редакции подтвердили, что в настоящее время в законах «не предусмотрены критерии оценки наличия запахов». «В большинстве случаев запах формируется не отдельным веществом, а сложной смесью веществ. Кроме того, пахучие соединения в общей смеси, для которых установлен норматив ПДК, часто присутствуют в атмосферном воздухе в таких незначительных количествах, что при контроле качества атмосферного воздуха, превышение ПДК, несмотря на наличие отчётливого запаха, как правило, не наблюдается», — объясняют в комитете.
Однако, как подчеркивает Игорь Агафонов из координационного совета по экоблагополучию при общественной палате, проблема шире. Дело не только в том, что современные нормативы не предусматривают ответственности за выбросы веществ с неприятным запахом. По его словам, в Петербурге в целом не налажена система информирования жителей о загрязнениях воздуха.
«Необходимо предоставлять жителям информацию о загрязнителях, чтобы жители могли в каком-то виде ее получить, — считает он. — Чтобы каждый знал, кто в его районе основной загрязнитель [воздуха], какие выбросы он генерирует. Кто-то из жителей может получить такую информацию? Нет! Мы не можем ее получить в принципе. Я занимаюсь этим много лет, я был экспертом в ЗакСе, был в общественном совете Минприроды, получить достоверную информацию о том, что именно происходит с атмосферным воздухом в настоящий момент, невозможно».
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