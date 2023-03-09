Петербург вошел в топ-10 городов с самым загрязненным воздухом. Чем мы дышим и стоит ли переживать?

Как проводили исследование?

За основу взяты данные спектрометра TROPOMI, установленного на спутнике Sentinel-5P, который предназначен для ежедневного глобального мониторинга атмосферы планеты. Благодаря API облачной платформы Google Earth Engine мы получаем информацию об общем содержании в тропосфере опасных химических веществ, в том числе части парниковых газов и аэрозолей.

Чтобы объективно оценить загрязнения воздуха в разных городах создали универсальный индекс TAQI. В нем учитывали оксид углерода (CO), формальдегид (HCHO), диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2), аэрозоли и класс опасности каждого из веществ. Индекс уже рассчитан для 174 городов России — чем ниже показатель, тем лучше качество воздуха.

Наземные станции наблюдения за качеством воздуха имеют множество ограничений для измерений. Сегодня в России состояние воздуха регулярно отслеживают всего в 221 городе. Исследование результатов с наземных точек требует установки дорогостоящего импортного оборудования, квалифицированных кадров и большего числа станций для точных результатов. Технологии космического мониторинга снимают эти ограничения, а TAQI позволяет учесть все загрязнители воздуха вместе взятые, что важно для комплексного анализа.

Наша методология основывается на данных космического мониторинга и предоставляет информацию с оценкой загрязнения всего столба тропосферы, а не отдельных загрязняющих компонентов. Еще TAQI позволяет получить сведения о состоянии воздуха в любой точке страны за любой промежуток времени. Это дает более полную оценку совокупности всех загрязнений за год и агрегирует большой массив ежедневных данных. Ежедневно спутник проводит около 360 измерений каждой точки Земли.