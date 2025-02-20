Земля уже разогрелась на 1,5 градуса — политики призывали этого не допустить. Почему тем не менее все не так плохо?

Что произошло?

В середине февраля престижный журнал Nature Climate Change (входит в семейство научных изданий Nature) опубликовал статью немецких ученых во главе с климатологом из Центра экологических исследований имени Гельмгольца в Лейпциге Эмануэлем Беваквой.

Проанализировав данные об изменении климата, ученые пришли к неутешительному выводу: жителей Земли ждет очень жаркое время. Ученые подсчитали, что за 2024 годом, уже объявленным самым жарким в истории, последует еще 20 лет, в ходе которых средняя температура на планете будет на 1,5℃ выше той, что в среднем фиксировалась в доиндустриальную эпоху. Вероятность такого развития событий исследователи оценивают в 66–99% (в зависимости от объема выбросов парниковых газов).

Между тем еще в 2015 году страны мира договорились «приложить усилия», чтобы не допустить такого развития событий. Противодействие повышению глобальной температуры на 1,5℃ по сравнению с показателями XIX века было записано в Парижском соглашении по климату.