Земля уже разогрелась на 1,5 градуса — политики призывали этого не допустить. Почему тем не менее все не так плохо?

Прошлый, 2024 год, стал самым жарким за всю историю наблюдений (вторым подряд!). Средняя температура за 12 месяцев составила 15,1℃, это на 1,5℃ больше, чем было в доиндустриальную эпоху. Более того, группа немецких климатологов опубликовала статью, в которой говорится, что с высокой вероятностью за 2024-м последует еще порядка 20 лет, которые также в среднем будут на 1,5℃ теплее времен до промышленной революции. Между тем в знаменитом Парижском соглашении по климату объявлялось, что надо постараться не допустить такого уровня глобального потепления. Получается, борьба против изменения климата проиграна? К чему приведет преодоление этого барьера? И что теперь делать? На эти вопросы Собака.ru отвечает Нобелевский лауреат, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
Что произошло?
В середине февраля престижный журнал Nature Climate Change (входит в семейство научных изданий Nature) опубликовал статью немецких ученых во главе с климатологом из Центра экологических исследований имени Гельмгольца в Лейпциге Эмануэлем Беваквой.
Проанализировав данные об изменении климата, ученые пришли к неутешительному выводу: жителей Земли ждет очень жаркое время. Ученые подсчитали, что за 2024 годом, уже объявленным самым жарким в истории, последует еще 20 лет, в ходе которых средняя температура на планете будет на 1,5℃ выше той, что в среднем фиксировалась в доиндустриальную эпоху. Вероятность такого развития событий исследователи оценивают в 66–99% (в зависимости от объема выбросов парниковых газов).
Между тем еще в 2015 году страны мира договорились «приложить усилия», чтобы не допустить такого развития событий. Противодействие повышению глобальной температуры на 1,5℃ по сравнению с показателями XIX века было записано в Парижском соглашении по климату.
То есть теперь постоянно будет так же жарко, как в 2024-м?
Превышение отметки в 1,5℃ произошло в 2024 году сразу по нескольким причинам. Дело в том, что помимо усиливаемого людьми парникового эффекта, сказалось влияние еще ряда факторов. Как объясняет в беседе с редакцией Собака.ru эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин, свою роль сыграл феномен Эль-Ниньо (изменение течений, в результате чего воды Тихого океана забирают меньше тепла из атмосферы), пик 11-летнего цикла солнечной активности, извержение подводного вулкана и изменения в облачном покрове, которые сейчас активно изучаются.
«Скорость изменений, происходящих из-за деятельности человека, оценивается примерно в 0,25 градуса за 10 лет, — объясняет Кокорин. — Этот тренд накладывается на естественные вариации: такие, как вулканическая активность, солнечная активность и океанские течения. Эти естественные причины добавили к средней температуре 2024 года где-то 0,1–0,15℃».
В ближайшие годы активность Солнца пойдет на спад, а течения уже изменились таким образом, что океан на время снова забирает из атмосферы больше тепла. Таким образом, 2025-й и, вероятно, 2026-й, не повторят прошлогодний рекорд. Однако человечество продолжает разогревать планету, поэтому уже в 2027–2028 годах (когда, к примеру, вновь вернется феномен Эль-Ниньо) температура снова будет бить рекорды. А в 2030-х годах температура, судя по всему, уже не будет опускаться ниже отметки в +1,5℃ от доиндустриальной эпохи.
Получается Парижское соглашение оказалось бесполезно?
Статья немецких ученых, по сути, является официальным научным подтверждением того, что наиболее амбициозная цель, заявленная в Парижском соглашении, недостижима. Впрочем, как настаивает Кокорин, «уже в Париже было понятно, что уровень в +1,5℃ будет превышен». «Это был некий лозунг, который изначально мало чего общего имел с действительностью, — поясняет собеседник редакции».
«Тут важно понимать, что Парижское соглашение вообще не про снижение выбросов парниковых газов, — продолжает Кокорин. — Если бы оно было посвящено этому, то там была бы таблица, в которой прописано название каждой страны, а напротив нее стояло бы число — сколько эта страна может выбрасывать парниковых газов. А еще там были бы прописаны меры соблюдения и штрафы за превышение предусмотренного порога. Но ничего этого там нет».
Однако, настаивает собеседник редакции, это не значит, что Парижское соглашение оказалось бесполезным. «На самом деле главной его целью было финансирование низкоуглеродного развития и адаптации к изменению климата беднейших стран, — говорит климатолог. — И вот здесь оно работает. Да, не безгрешно, но работает. Только в 2022 году развитые страны предоставили развивающимся около 115 млрд долларов на эти цели».
И все же, что нас ждет после превышения порога в +1,5℃?
Строго говоря, само по себе превышение указанной в Парижском соглашении отметки не приведет к каким-то моментальным изменениям. «И для людей, и для растений, и для животных важна не сама по себе средняя температура, — поясняет Алексей Кокорин, — принципиально количество волн жары, засух, наводнений. Количество таких явлений не меняется скачкообразно, оно постепенно нарастает.
К примеру, указывает собеседник редакции, за последние 30 лет в мире в полтора раза выросло количество волн тепла (а сами они стали сильнее и обширнее). «В целом те явления, которые в XIX веке случались раз в 50 лет, теперь случаются раз в 10 лет», — поясняет он.
То есть +1,5℃ — это просто цифры?
Несмотря на то, что реальной возможности затормозить глобальное потепление до достижения отметки в +1,5℃ не было, сказать, что эта цифра взята с потолка тоже нельзя. Каждые несколько десятых градуса вносят свой вклад в увеличение частоты опасных метеорологических явлений.
«К примеру, когда вырабатывалось Парижское соглашение, наиболее уязвимые страны понимали, что после +1,5℃ они становятся более уязвимыми, — поясняет Кокорин. — Просто надо понимать, что эта уязвимость не растет ступенями, когда при +1,4℃ ущерб, условно говоря, 1 млн долларов, а при +1,6℃ — сразу 5 млн».
Наконец, такие яркие отметки, как +1℃, +1,5℃, +2℃, — являются хорошими ориентирами, чтобы вокруг них выстраивать политику.
Какова же теперь новая отметка?
Сегодня основная цель развитых стран достичь так называемой углеродной нейтральности к середине XXI века. Так, Россия объявила о намерении ее достичь к 2060 году. Как полагает Кокорин, к тому моменту, когда крупнейшие экономики мира реально достигнут нулевых выбросов, человечество преодолеет отметку в +2,5℃.
Более того, даже после сокращения выбросов до минимума некоторое время планета продолжит разогреваться из-за таяния вечной мерзлоты и высвобождения, находящихся в них СО2 и метана (который также является парниковым газом). Таким образом, речь идет о том, насколько сильно будет превышен порог в +2,5℃.
«Превышение порога в +2℃ означает переселение из-за засух и жары где-то полумиллиарда человек к концу века, — говорит Алексей Кокорин. — Для сравнения: при потеплении на +4℃ число климатических мигрантов может достичь 3 млрд к концу века. Прежде всего из Африки, Азии, Центральной и Южной Америки».
При этом, полагает Кокорин, превышение доиндустриального уровня на 4℃ крайне маловероятно, однако +3℃ и даже +3,5℃ выглядят уже более возможными, если страны не приложат должных усилий для сокращения выбросов. «Каждые полградуса имеют значение, ведь это рост числа вынужденных переселенцев и жертв волн жары», — заключил он.
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